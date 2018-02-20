Üniversite kendi elektriğini üretecek

Şehirde uygun olan ilçelerden birisine yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi santrali kurmak için gerekli çalışmanın tamamlandığı Gümüşhane Üniversitesi’nde kurulacak santralle üniversitenin ihtiyacı olan elektrik üretilecek, fazlası da satılarak öğrencilere yemek bursu ve akademik çalışmalara destek olması amacıyla projelere aktarılacak.

Konuyla ilgili çalışmayı yapan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Talat Özden ve özel sektör temsilcisi Dr. Harun Güzeldere, Rektörlük toplantı salonunda projenin kapsamı ve maliyeti hakkında üniversite yönetimine bir sunum gerçekleştirdi.

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, 31 Ekim 2017’de üniversitede ‘Yenilenebilir Enerji Geleceğimizdir’ konulu konferans düzenlendiğini hatırlatarak, güneş enerjisinin üniversite olarak kendileri için büyük önem arz ettiğini, gelinen süreçte büyük bir heyecanla çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi.

“GEREKLİ ARAŞTIRMALAR YAPILDI”

Gümüşhane Üniversitesi’nin enerji ihtiyacının kendi imkânlarıyla karşılaması konusunun göreve başlarken akıllarında olan bir proje olduğunu anlatan Zeybek, “Birkaç ay önce Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemizde Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Raşit Turan, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Talat Özden ve özel sektör temsilcisi Dr. Harun Güzeldere’nin katıldığı ‘Yenilenebilir Enerji Geleceğimizdir’ konulu bir konferans düzenlenmişti. Orada yenilenebilir enerji hakkında katılımcılarımızın tecrübelerinden, birikimlerinden faydalanmıştık. Biz de bu çerçevede Gümüşhane şartları içerisinde enlem itibariyle daha güneyde yer aldığı, kapalı gün sayısının daha düşük olduğu, güneşli gün sayısının ve gün içerisinde güneşlenmenin daha uzun olduğu güneydeki ilçelerimizin bulunduğu bir alanda, üniversitemizin enerji ihtiyacını güneş enerjisi ile karşılamak düşüncesiyle bir hazırlık yaptık. Bu kapsamda da Özden ve Güzeldere birlikte çalışarak enerji santralinin kurulacağı alanda araştırmalar yaptı” dedi.

“HER ŞEY YOLUNDA GİDERSE 1 YILDA BİTİRECEĞİZ”

Yapılan çalışma sonucunda üniversitenin elektrik enerjisi harcama verileriyle birlikte yaklaşık 45-50 dönümlük bir alanda kurulacak 3,5 megavatlık güneş enerji santralinin hazırlığının tamamlandığını belirten Zeybek, “Gümüşhane Üniversitesi olarak buradan üretilecek elektrik enerjisiyle üniversitemizin enerji ihtiyacını karşıladıktan sonra kalan enerjiyi de satarak gelir elde etmiş olacağız. Elde ettiğimiz bu gelirlerle birlikte önceliğimiz olan öğrencilerimize yemek bursu ve akademik çalışmalara destek olması amacıyla BAP projelerine aktarma gayreti içerisinde olacağız. Projeyi her şey yolunda gitmesi dâhilinde 1 yıllık bir sürede bitirme gayreti içerisinde olacağız. Üniversite olarak da gerçekten hem bir ihtiyacımızı kendi kaynaklarımızla karşılamış olacağız hem de elektrik ve elektronik mühendisliği bölümü öğrencilerimiz için bir uygulama alanı oluşturmuş olacağız. Böylelikle atıl bir araziyi değerlendirmiş olmanın yanı sıra üretilecek elektrik enerjisinden kazandığımız öz değerlerimizle öğrencilerimize burs imkânını, Bilimsel ve Araştırma Projeler (BAP) birimimizdeki projelerimize verilen desteği, yurtiçi ve yurtdışı programlara katılım desteğini iki katına artırmış olacağız” diye konuştu.