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    Üniversite kayıtları ne zaman? E-kayıt nasıl yapılır?

    Hürriyet Haber
    11 Ağustos 2017 - 17:54Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 17:54

    Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtını merak eden öğrenciler ÖSYM tarafından açıklanmış olan net tarihi merak ediyorlar. ÖSYS tercihlerini yapan öğrencilerin hangi üniversitelere gidecekleri geçtiğimiz günlerde belli oldu. Peki, Üniversite kayıtları ne zaman? E-kayıt nasıl yapılır?

    Üniversite tercih sonuçları ardından kayıt telaşı başladı. ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, işlemlerini üniversitelerde veya e-kayıt koluyla gerçekleştirebilecek. Üniversite kayıtları ne zaman? E-kayıt nasıl yapılır?

    KAYITLAR NE ZAMAN?

    ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bütün üniversitelerde14-18 Ağustos'ta, elektronik kayıtlar ise 11-16 Ağustos'ta yapılacak. Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecek.

    Elektronik kayıtlar nasıl yapılır?

    Elektronik kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler (https://www.turkiye.gov.tr/) adresinde ‘e-hizmetler' bölümü altında yer alan ‘Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı' başlığı altında ilgilki tarihlerde açılacak ‘Üniversite E-Kayıt' seçeneğini tıklayarak kayıt işlemini gerçekleştirebilecek.
    Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı da alabilecekler. Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydına gelecekler ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda ders kaydı yapabilecekler.

    ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

    a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

    b) Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

    c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

    d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

    e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından (http://kamu.turkiye.gov.tr) İnternet adresinde görülebilecektir.

    Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir. Kazanan adayları gösteren fotoğraflı sınav sonuçları adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda gönderilecektir.

    Etiketler: üniversite kayıtları , e-kayıt , üniversite kayıtları ne zaman
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