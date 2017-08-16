Üniversite kayıtları için son gün ne zaman? E-kayıt nasıl yapılır?

2017-ÖSYS merkezi yerleştirme sonuçları ile bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, bütün üniversitelerde 14-18 Ağustos'ta, elektronik kayıtlar ise 11-16 Ağustos'ta yapılacak. Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecek. Belirtilen içerisinde başvuruda bulunmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar üniversiteye kayıt haklarını kaybedecek.

E-KAYIT NASIL YAPILIR? E-KAYIT İLE İLGİLİ TÜM BİLGİLER



LYS yerleştirme sonuçlarının netleşmesi sonrasında ise 11-16 Ağustos tarihlerinde adaylar kazandıkları üniversite ve bölüme elektronik kayıt yapacaklar. Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlara gibi) ile açıköğretim programları dâhil edilmeyecektir. Öğrenciler E-Devlet platformundaki “turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit” sayfasına E-devlet şifreleri ile giriş yapıp üniversiteye e-kayıt yapabilecekler.



ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?



Adayın ÖSYS sonuç belgesi



Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz)

Aday ek puandan yararlanarak yerleşmiş ve alan/kol/bölümü diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, ek puan esas olan okul ve alan/kol/bölümden mezun olduğunu gösterir resmi belge,



Nüfus cüzdanının onaylı örneği,



İkametgâhı ile ilgili beyanı,



Askerlik çağına gelmiş veya daha yukarı yaştaki erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığı”na dair belge,



12 adet 4.5 x 6 (cm) ebadında fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde, önden, başı ve boynu açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır.),

Kayıttan önce belirlenip ilan edilecek diğer belgeler.