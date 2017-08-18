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    Üniversite kayıtları için son gün

    Hürriyet Eğitim
    18 Ağustos 2017 - 09:43Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 09:44

    Üniversite kayıtları bugün sona eriyor. Kazandığı üniversiteye bugün içinde kayıt yaptırmayan adaylar, haklarını kaybedecekler. Öte yandan lise öğrencileri için 14 Ağustos’ta başlayan birinci nakil dönemi de, bugün bitiyor. İkinci nakil dönemi, 21 Ağustos’ta başlayacak.

    Bir üniversite kazanan adaylar için bugün son kayıt günü. Adayların bugün 2017 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndaki belgelerle üniversitelerin ilgili ofislerine gitmeleri gerekiyor. Bu yıl üniversitelerdeki çeşitli programlara yerleşen 696 bin 288 aday var. Kayıt için okula bizzat gitmelisiniz, posta yoluyla belgelerinizi ilettiğinizde kaydınız yapılmayacak. Belgelerinizin fotokopisini alırken, onaylı suret olmasına dikkat edin. Bunun dışındaki fotokopileri kabul edilmez. Eksik belgelerle kaydınızı tamamlayamazsınız. Üniversitelerin gerçeğe aykırı beyanda bulanarak kayıt yaptıran adaylar hakkında ise yasal işlem yapılabilecek.

    KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

    -Mezun olunan ortaöğretim kurumundan alınan diplomanın aslı veya onaylı örneği, yoksa mezuniyet belgesi,

    -2 tane 4.5’a 6 santimetre fotoğraf,

    -Katkı payı ve veya öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge,

    -Bazı üniversiteler ek belgeler talep edebilir. Bu nedenle okulun internet sitesinden hangi belgelerin gerekli olduğuna bakmakta yarar var.

    -Erkek adayların askerlik tecil işlemleri kayıt yaptırıldıktan sonra kurum tarafından yapılır. Ancak siz ayrıntılı bilgi için bir askerlik şubesine de gidebilirsiniz.

    MİLLİ SPORCU YERLEŞTİRMESİ

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan yazılı açıklamaya göre, 2017-ÖSYS Milli Sporcu Yerleştirme tercihleri ise 17-25 Ağustos arasında yapılacak. Sadece elektronik ortamda bireysel olarak gerçekleştirecek tercihler işleme alınacak. Tercih işlemi, 25 Ağustos'ta saat 23.59'da sona erecek. Başvuruları kabul edilen adaylar, sekiz tercihte bulunabilecek.

    LİSELERDE BİRİNCİ NAKİL DÖNEMİ BUGÜN BİTİYOR

    Öte yandan lise öğrencileri için 14 Ağustos’ta başlayan birinci nakil dönemi de, bugün bitiyor. Öğrencilerin 21-25 Ağustos’ta ikinci ve 28 Ağustos-6 Eylül’de ise üçüncü nakil tercih başvurularını gerçekleştirebilecekler. İl/ilçe sınırları içerisinde nakil başvuruları 11-14 Eylül’de olacak.

     

     

     

     

     

    Etiketler: üniversite , kayıt , milli sporcu , nakil
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