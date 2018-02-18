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    Üniversite kayıp keçileri arıyor

    Hürriyet Haber
    18.02.2018 - 10:11 | Son Güncelleme:

    İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde 567 küçükbaş hayvan sırra kadem bastı.

    Sayıştay denetmenleri İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde canlı demirbaşların bir çoğunun kayıp olduğu belirlendi. Geçtiğimiz yıl 948 (koç, kuzu,keçi) olan canlı demirbaşların sayısının bu yıl 363’e düştüğü anlaşıldı. Sayıştay raporunda sadece 18 hayvanın ölüm kaydının yapıldığı, 567 hayvanın durumuyla ilgili her hangi bir bilgiye ulaşılamadı ifade edildi.

    AKIBETLERİ BELLİ DEĞİL

    Fakülte yetkilileri de kayıp hayvanlar konusunda Sayıştay Denetçileri’ne bir yanıt veremedi. Şimdi 567 hayvanın akıbetinin ne olduğu araştırılıyor. (Akşam)

    Etiketler: sayıştay , kayıp keçi , istanbul üniversitesi , son dakika
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