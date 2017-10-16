Üniversite kapılarını liselilere açtı

Lise öğrencileri, üniversite imkanlarına kavuşacak. Beykoz Üniversitesi ile Çavuşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü (Beykoz Çavuşbaşı Çok Programlı Lisesi), 11 Ekim’de bir iş birliği protokolü imzaladı. Bu kapsamda mesleki ve teknik eğitimler yapılarak, öğrencilerin ileride atılacakları meslek yaşantılarına verim sağlamaları amaçlanıyor. Çavuşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nuray Özkan ile protokolü imzalayan Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, “Öğrencilerin sadece bilmek için değil, uygulamak için de öğrenmeleri gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz eğitim modelleri ve yaklaşımlarıyla öğrencilerimize uygulama ağırlıklı, bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri, çok disiplinli yaklaşımlara açık, çok yönlü uluslararası kalite standartlarıyla desteklenen bir öğrenme ortamı sunuyoruz. Bu protokolle Çavuşbaşı MTAL öğrencileri üniversitemizin olanaklarından faydalanabilecekler. Öğrenciler için vizyon geliştirici, faydalı bir iş yaptığımıza inanıyorum” dedi.

ULAŞTIRMA KÜTÜPHANESİ KURULACAK

Çavuşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan öğrenciler yapılan protokolle, üniversitenin donanımlarını kullanarak okudukları alanlarda projeler hazırlayıp sunabilecek. Ayrıca bu protokol kapsamında imkânlar doğrultusunda bir ‘Ulaştırma Kütüphanesi’ kurulacak. Belirlenen eğitim takvimi çerçevesinde üniversite öğretim görevlileri okula giderek eğitimler de verecek.