Üniversite kampüsünde ‘Çocuk Şenliği’ düzenlendi

Kentin dört bir yanından binlerce çocuk, ‘çocuk ve sanat’ temalı kongre kapsamında üniversitenin Tandoğan yerleşkesi Güneş Meydanı'nda gerçekleşen Çocuk Şenliği’nde bilim ve eğlenceyle dolu üç gün geçirdi.

Programa Altındağ Nazife Hatun İlkokulu’nda eğitim gören 100'e yakın Suriyeli sığınmacı öğrenci de katıldı.

Şenlikte Türk ve Suriyeli çocuklar kaynaşma fırsatı bulurken, çocuklar, açılan atölyelerde çeşitli oyunlar ve sanatın birçok alanında yeteneklerini gösterdi. Kongreye katılan akademisyenler ise çocuk ve sanat alanında sunumlar yaptı.

"TAKIM ELBİSE, ÇOCUK RUHLU OLMAYA ENGEL DEĞİL"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de şenlik alanında çocukların oyunlarına katıldı.

Her insanın içinde büyümemiş bir çocuk olduğunu söyleyen İbiş, "Takım elbise, çocuk ruhlu olmaya engel değil" diyerek bazı insanların bunu açığa çıkartmadığını, bazılarının ise o çocuğu tamamen özgür bıraktığını belirtti.

Çocuklarla sohbetinde onların ileride çalışkan, doğru ve dürüst birer yetişkin haline geleceğine inandığını anlatan İbiş, Sokrates'in "Dürüst bir insan daima çocuk kalır" sözünü aktardı.

Ankara Üniversitesi’nin çocuk dostu bir üniversite olduğunun altını çizen İbiş, yaşlılıktan çocukluğa, çevreden doğaya, engelliden organ nakline kadar pek çok konuda sosyal sorumluluk projeleri yaptıklarını anlattı.