Üniversite isim kısaltmasını anketle belirleyecek

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, isim kısaltmasına yönelik gelen talep ve görüşlere binaen ‘Üniversitemizin İsim Kısaltması Sizce Ne Olmalı’ anketi başlattı. Üniversitenin resmi internet sitesi olan https://www.nevsehir.edu.tr/ adresi üzerinden başlatılan ankette, yine kamuoyu ve öğrencilerin talep ve görüşleri doğrultusunda belirlenen isim kısaltmalarından ‘NEVÜ’, ‘NEHÜ’ ‘NHBV’ ve ‘NHBVÜ’ isim kısaltmaları yer alıyor.

15 Şubat’a kadar devam edecek olan anket oylaması sonucu en çok talep edilen isim Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin resmi kısaltılmış ismi olarak belirlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacak.