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    Üniversite isim kısaltmasını anketle belirleyecek

    İHA
    26.01.2018 - 15:10 | Son Güncelleme:

    17 Mayıs 2007’de ‘Nevşehir Üniversitesi’ olarak kurulan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ve 7 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan kanun gereğince ‘Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ olarak eğitim-öğrete devam eden üniversitenin isim kısaltması, düzenlenen anketle belirlenecek.

    Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, isim kısaltmasına yönelik gelen talep ve görüşlere binaen ‘Üniversitemizin İsim Kısaltması Sizce Ne Olmalı’ anketi başlattı. Üniversitenin resmi internet sitesi olan https://www.nevsehir.edu.tr/ adresi üzerinden başlatılan ankette, yine kamuoyu ve öğrencilerin talep ve görüşleri doğrultusunda belirlenen isim kısaltmalarından ‘NEVÜ’, ‘NEHÜ’ ‘NHBV’ ve ‘NHBVÜ’ isim kısaltmaları yer alıyor.

    15 Şubat’a kadar devam edecek olan anket oylaması sonucu en çok talep edilen isim Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin resmi kısaltılmış ismi olarak belirlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacak.

    Etiketler: Nevşehir Üniversitesi , Eğitim , Üniversite
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