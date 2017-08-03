Üniversite ilk kornea naklini yaptı

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde uzun süredir görme bozukluğu yaşayan hastalara kornea nakli yapıldı. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, yaptıkları sağlık hizmetleri sayesinde halkın başka bir yere gitme gereği duymadan kendi şehirlerinde kolayca tedavi görebileceklerini belirtti. Ameliyatla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bekir Hakan Bakkal ise, şunları söyledi: “Merkezimizde sunulan sağlık hizmetlerini artırmaya ve çeşitlilik kazandırmaya yönelik yapılan çalışmalarımız sonucunda her geçen gün yeni bir uygulama başlatıyoruz. Altyapı ve donanım ihtiyaçlarının tamamlanmasının ardından almış olduğumuz Göz Bankası ruhsatı sonrasında bölgede tek kornea nakli yapan merkez durumuna geldik. Kornea nakli günümüzde doku ve organ nakilleri arasında en sık yapılan ve sonuçları en iyi olan nakil ameliyatı. Bu hafta içerisinde merkezimizde iki hastamıza başarılı bir şekilde kornea nakli gerçekleştirilerek hastalarımızın görme problemleri giderildi. Bölgemizde referans hastane konumundaki merkezimizde ilk kornea naklini gerçekleştirmiş bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

SIRADA BÖBREK VE KARACİĞER NAKLİ VAR

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Borazan ise şunları söyledi:

“BEÜ Tıp Fakültesi ulusal ve uluslararası düzeyde mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimi, sağlık araştırmalarının yanında bölgesel ve ulusal düzeyde halkımıza sağlık hizmeti veriyor. Bu bağlamda kornea nakli için uygulama merkezimiz bünyesinde ilk kornea naklinin yapılmış olması üniversitemiz ve bölgemiz için oldukça önemli. Ayrıca böbrek ve karaciğer naklini yapacak öğretim üyelerinin fakültemize alınma süreçleri tamamlanmak üzere.”