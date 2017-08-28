Üniversite için son şansta işletme ve iktisata ilgi yok

İŞLETMEDE REKOR BOŞLUK

2017 yılı yerleştirme ve kayıt işlemleri sonuçlarına göre ek yerleştirme için önemli sayıda kontenjan bulunuyor ve bu nedenle üniversite olma şansı hala yüksek. Mühendisliklerde bile boşluk olduğu görülürken bu yıl en yüksek rekor 9 bin kontenjan açığıyla işletmede. Onu 5 bin 400 ile iktisat izliyor.

MÜHENDİSLİKTE DE KONTENJAN AÇIĞI VAR

ÖSYM’nin 2017 Ek Yerleştirme Kılavuzu’na göre lisans programlarında mühendislik, mimarlık ve öğretmenliklerde de boş yerler kaldı. Önlisans programları arasında yer alan bilgisayar programcılığında ise yaklaşık 17 bin kontenjan dolmadı. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) geçen yıllarda başarı sırası barajı getirdiği mühendislik, mimarlık ve öğretmenliklerde de dikkat çekici boşluklar oluştu. Bazı devlet üniversitelerinde boş kontenjan sayısı 8 bine yaklaşırken, ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi gibi lider üniversitelerde çok az yer kaldı.

En fazla boş kontenjan 990 ile makine mühendisliğinde ortaya çıkarken, ikinci sırada inşaat mühendisliği 904 ve üçüncü sırada ise endüstri mühendisliği 872 ile takip etti. Gözde programlar arasında yer alan bilgisayar mühendisliğinde 809 boş yer kalırken, gıdada bu sayı 680 ve çevre mühendisliğinde ise 423 oldu.

Gözde programlar arasında yer alan hukukta ise ek yerleştirme dönemi için 241 boş kontenjan oluştu. Psikoloji, fizyoterapi ve rehabilitasyonda da hala kontenjan açığı var. Siyaset ve uluslararası ilişkiler programlarında da önemli sayıda boşluklar var.

Aralarında Boğaziçi ve ODTÜ’nün de olduğu gözde üniversitelerde bile kontenjan açığı var. Bu fırsatı değerlendirmek isteyenler 5 Eylül’e kadar şansını deneyebilir.