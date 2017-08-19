MENÜ
Eğitim Haberleri

EĞİTİM

    Hürriyet>Eğitim>Üniversite hayatını iyi değerlendirin

    Üniversite hayatını iyi değerlendirin

    Kübra COŞAR
    19 Ağustos 2017 - 12:01Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 12:01

    Yüzbinlerce genç, bir ay sonra üniversite kapısından girecek. Peki üniversiteye yeni başlayacak olanlar ne yapmalı, üniversite hayatlarını nasıl değerlendirmeli? İşte yeni üniversitelilere akademisyenden tavsiyeler.

    Üniversitelerde yakında eğitim dönemi başlayacak. Bu sene ilk defa üniversite kapısından geçecek öğrenciler için heyecan dorukta. Uzmanlar, bu sürenin sadece derslere girip çıkmakla geçirilmemesi gerektiğini söylerken, kişisel gelişim için üniversite yıllarının iyi bir fırsat olduğunda hemfikir. Üniversite yaşamının sadece iki ya da dört yıl derslere girip çıkmaktan ibaret olmadığını ifade eden İstanbul Aydın Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Süleyman Sözer Kırca, “Aslında üniversite yaşamı, insanın kendisini geliştirebilmesi için bulunmaz bir fırsat dönemi. Çünkü gençler, üniversiteden mezun olup, iş yaşamına atılıp hayat gailesine girişince buna çok zor vakit bulabilecekler” diye konuştu. Mezuniyet sonrası iş bulma yarışında artık sadece diplomaya bakılmadığının altını çizen Kırca, “İşverenler diplomadan başka öğrencinin kendisini ne kadar geliştirdiğine ve bu yılları nasıl geçirdiklerine bakacaklar” diyor.

    DİL ÖĞRENİN, SANAT ETKİNLİKLERİNİ TAKİP EDİN
    Üniversite dönemi boyunca öğrencilerin ders notlarını mümkün mertebe yüksek tutmalarını tavsiye eden Kırca, şöyle devam ediyor:
    “Yüksek ortalama işe girişte her zaman dikkat çeker. Ayrıca öğrenciler, ilk günden itibaren, kazandıkları bölümlerle ilgili gündemi takip etmeli. Bir işletme öğrencisinin İş Kanunu’nu, Ticaret Kanunu’nu biliyor oluşu, bir inşaat mühendisliği öğrencisinin bir denetleme esnasında nelere dikkat edileceğine hakim oluşu, her zaman için büyük avantaj sağlar.”

    Öğrencilerin, üniversite yaşamı boyunca, olanaklar el verdiği ölçüde part-time işlerde çalışmasının onlar için hem iş hayatı hakkında bilgi hem iş tecrübesi sağlayacağını söyleyen Kırca, üniversitenin sadece çalışmaktan ibaret olmadığının da altını çizerek, dil öğrenip, kültür sanat faaliyetlerini de yakından takip etmeleri gerektiğini vurguluyor.

    Etiketler: Üniversite , ÖĞRENCİ , akademisyen
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri