Üniversite hayatını iyi değerlendirin

Üniversitelerde yakında eğitim dönemi başlayacak. Bu sene ilk defa üniversite kapısından geçecek öğrenciler için heyecan dorukta. Uzmanlar, bu sürenin sadece derslere girip çıkmakla geçirilmemesi gerektiğini söylerken, kişisel gelişim için üniversite yıllarının iyi bir fırsat olduğunda hemfikir. Üniversite yaşamının sadece iki ya da dört yıl derslere girip çıkmaktan ibaret olmadığını ifade eden İstanbul Aydın Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Süleyman Sözer Kırca, “Aslında üniversite yaşamı, insanın kendisini geliştirebilmesi için bulunmaz bir fırsat dönemi. Çünkü gençler, üniversiteden mezun olup, iş yaşamına atılıp hayat gailesine girişince buna çok zor vakit bulabilecekler” diye konuştu. Mezuniyet sonrası iş bulma yarışında artık sadece diplomaya bakılmadığının altını çizen Kırca, “İşverenler diplomadan başka öğrencinin kendisini ne kadar geliştirdiğine ve bu yılları nasıl geçirdiklerine bakacaklar” diyor.

DİL ÖĞRENİN, SANAT ETKİNLİKLERİNİ TAKİP EDİN

Üniversite dönemi boyunca öğrencilerin ders notlarını mümkün mertebe yüksek tutmalarını tavsiye eden Kırca, şöyle devam ediyor:

“Yüksek ortalama işe girişte her zaman dikkat çeker. Ayrıca öğrenciler, ilk günden itibaren, kazandıkları bölümlerle ilgili gündemi takip etmeli. Bir işletme öğrencisinin İş Kanunu’nu, Ticaret Kanunu’nu biliyor oluşu, bir inşaat mühendisliği öğrencisinin bir denetleme esnasında nelere dikkat edileceğine hakim oluşu, her zaman için büyük avantaj sağlar.”

Öğrencilerin, üniversite yaşamı boyunca, olanaklar el verdiği ölçüde part-time işlerde çalışmasının onlar için hem iş hayatı hakkında bilgi hem iş tecrübesi sağlayacağını söyleyen Kırca, üniversitenin sadece çalışmaktan ibaret olmadığının da altını çizerek, dil öğrenip, kültür sanat faaliyetlerini de yakından takip etmeleri gerektiğini vurguluyor.