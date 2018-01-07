Üniversite hastanesi alarm verdi! Başhekim: 'Olay son noktaya geldi'

Türkiye’de ilk kez yapılan yüz ve kol nakilleriyle ismini dünyaya duyuran, yılda 50 bin ameliyat, 1 milyon 100 bin poliklinik yapılan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, medikal firmalara olan 250 milyon liralık borç nedeniyle kırmızı alarm veriyor.

BORÇ ARTIYOR

Vadesi geçen alacaklarını tahsil edemeyen yerli firmaların tıbbi malzeme satışını durdurması nedeniyle hastanede malzeme krizi yaşanırken, ameliyatların sürdürülebilmesi için yabancı firmalardan piyasanın 3-4 katına alınan medikal ürünler, borç miktarının her geçen gün artmasına neden oluyor.

‘SON NOKTAYA GELDİK’

Yaşanan krizin boyutlarını Hürriyet muhabirine anlatan AÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, “Olay gerçekten son noktaya geldi. Bu durum böyle devam ederse birçok malzemeyi bulamayız ve belki de birçok önemli ameliyatı da yapamayacağız. Gerçekten sıkıntıdayız” diye konuştu.

‘BOŞLUK DOLMAZ’

“Bize destek verilmesi lazım” diyen Aydınlı, “Yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Yılda 1 milyon 100 bin polikliniğimiz, yüzlerce organ naklimiz var. Biz sistemin içinden çekilirsek o boşluk doldurulamaz. Böyle bir merkeze siyasilerde dahil herkesin el atması lazım” dedi.

Borç miktarının 250 milyon liraya ulaştığını kaydeden Aydınlı, şöyle devam etti:



“Borcumuzdan dolayı 1 liralık malı 4 liraya alıyoruz. KOBİ’lere ayakta dursunlar diye kredi veriliyor. O parayı bize versinler biz de firmalara dağıtalım. Hem onların işi görülsün, hem de biz borçtan kurtulalım.”

‘FİRMALAR SIKINTIDA’

“43 üniversite hastanesinin borcu 6 milyar lira civarında, kamu hastanelerinin ise 11 milyar lira borcu var. Kamu hastaneleri de para ödeyemez hale gelince firmalar sıkıntıya girdi. Birçok iflas eden insan var. Biz yüz, kol, kemik iliği, kornea, kalp nakli yapıyoruz. Bu merkez gözden çıkarılamaz.”

‘ORASI TAMAMEN BATAK’

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) İlaç ve Tıbbi Malzeme Meslek Komitesi Başkanı Ümit Kalkan, şu bilgileri verdi:



“2014 yılından alacaklarımız var. Yerli firmalar ürün satışını tamamen durdurdu. Medikalci arkadaşlarımız evini, arsasını satıp üniversiteye yatırmıştı. Şimdi ise bankalar temlik bile almıyor. Orası tamamen batak durumda.”

‘BU İŞİN SONU BELLİ’

Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Erol Gürpınar, “Bugün dönüyoruz ama bu gidişatta bunun sonu belli. İmkân yok. Bir noktadan sonra olay öyle bir noktaya gelecek ki tüm firmalar malzeme vermeyi kesecek kestiği anda da sıkıntı o zaman başlayacak” diye konuştu.