Üniversite girişimci yetiştirecek

Toplam 3 milyon 500 bin TL bütçeye sahip olan ve tamamı Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından finanse edilecek proje ile ETÜ bünyesinde girişimcilik merkezi kurularak teknoloji odaklı iş fikirlerinin ticarileştirilmesi ve bölge dışına açılması için ücretsiz ofis imkânı, mentörlük, danışmanlık vs. desteklerin sağlanması hedefleniyor.

Toplam 18 ay sürecek projeyle ülkemizde genç girişimci yetiştirme amacıyla pilot il olarak seçilen Erzurum’da kurulacak girişimcilik merkezinde yeni iş fikirlerinin belirlenmesi, iş modellerinin kurgulanması, girişimcilerin eğitilmesi ve yönlendirilmesi sağlanacak. Ayrıca girişimcilik merkezi, fikir aşamasında prototiplemeye ve buradan da ürünün ticarileştirilmesi aşamasına kadar destekleme görevini üstlenecek. Proje tamamlandıktan sonra Girişimcilik Merkezi, ETÜ bünyesinde faaliyetlerine devam edecek.