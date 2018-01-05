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    Üniversite girişimci yetiştirecek

    İHA
    05.01.2018 - 13:04 | Son Güncelleme:

    Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında Kalkınma Bakanlığı’nca başarılı bulunarak uygulanmasına karar verilen ‘ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi’ isimli projenin sözleşmesi, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen’in katılımıyla imzalandı.

    Toplam 3 milyon 500 bin TL bütçeye sahip olan ve tamamı Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından finanse edilecek proje ile ETÜ bünyesinde girişimcilik merkezi kurularak teknoloji odaklı iş fikirlerinin ticarileştirilmesi ve bölge dışına açılması için ücretsiz ofis imkânı, mentörlük, danışmanlık vs. desteklerin sağlanması hedefleniyor.

    Toplam 18 ay sürecek projeyle ülkemizde genç girişimci yetiştirme amacıyla pilot il olarak seçilen Erzurum’da kurulacak girişimcilik merkezinde yeni iş fikirlerinin belirlenmesi, iş modellerinin kurgulanması, girişimcilerin eğitilmesi ve yönlendirilmesi sağlanacak. Ayrıca girişimcilik merkezi, fikir aşamasında prototiplemeye ve buradan da ürünün ticarileştirilmesi aşamasına kadar destekleme görevini üstlenecek. Proje tamamlandıktan sonra Girişimcilik Merkezi, ETÜ bünyesinde faaliyetlerine devam edecek.

    Etiketler: Erzurum Teknik Üniversitesi , Kalkınma Bakanlığı , Prof. Dr. Muammer Yaylalı
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