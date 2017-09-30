Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Üniversite giriş için stresi azaltacak sistem amaçlıyoruz

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, üniversite giriş sisteminin aksayan taraflarını gidereceklerini belirterek,"Sınav stresini azaltacak, karmaşıklıktan uzak, daha yalın ve sade bir sistemi amaçlıyoruz" diye konuştu. Bakan Yılmaz, 4 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin Sivas Merkez İlçe 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemi hedeflediklerine dikkat çekerek, bütçede en fazla payı eğitime ayırdıklarının altını çizdi.

STRESİ AZALTMAK ANA GAYEMİZ

Türkiye'de eğitimin iyi bir yolda gittiğini söyleyen Bakan Yılmaz, değişen sınav sistemleriyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Üniversite giriş sistemiyle ilgili de bir değişiklik var. Üniversite giriş sisteminin aksayan taraflarını gidererek sınav stresini azaltacak, karmaşıklıktan uzak, daha yalın ve sade bir sistemi amaçlıyoruz. Eğitim öğretimin bütün kademelerinde öğrencinin üzerindeki stresi azaltmak ana gayemiz. Öğrenci stres içinde olursa başarıyı yakalayabilmesi mümkün değil. Uygulanmakta olan giriş sistemi iki aşamada gerçekleştiriliyor. Sınavların ilki mart, diğeri haziran ayındadır. Sınavlar 3 hafta sonuna yayılıyor ve toplam 5 gün sürüyordu. YÖK tarafından yapılan yeni düzenlemeyle sınav bir hafta sonunda gerçekleştirilecek. Yani cumartesi başlayacak, pazar günü öğlen bitecek.

18 PUAN TÜRÜ AZALTILACAK

Diğer bir önemli değişiklik, puan türleriyle ilgili. Şu an var olan 18 puan türü yönetilmesi gereken süreci zorlaştırıyor, ayrıca bazı programlar için aday havuzunu daraltıyordu. 18 puan türü azaltılacak ve az sayıda adayın girdiği dil puanı dışında temel olarak sayısal, sözel ve eşit ağırlık puan türleri olacak. Sayısal, sözel, eşit ağırlık bir de dili katarsak 4 puan türü olacak. Artık eskisi gibi 18 puan türü olmayacak. Yeni sistemde bir diğer önemli değişiklik de şu, Türkçe ve matematik sınavın merkezinde olacak. Bu diğer müfredatın sorulmayacağı anlamına gelmiyor.

BARAJ DEVAM EDECEK

Milli Eğitimin müfredatı daha önce olduğu gibi sorgulanmaya devam edecek. Yine baraj puanı da olacak. Sınavda YGS ve LYS ayrımı kalkacak. Yükseköğrenim programlarına sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puanlarıyla girilecek. Belirli alanlarda uygulanan başarı sıralaması bundan sonra da aranacak. Hangi alanlardı? Tıpta, hukukta, mimarlıkta, eğitim fakültelerinde vardı. YÖK yeni düzenlemeyle sınavı öğrencilerimiz, aileleri, rehber hocaları için daha yalın, daha sade ve daha sistemli yönetilebilir bir hale getirmeyi hedefliyor."

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Türkiye'de yapılan ne kadar iyi iş varsa bunun sorumlusunun eğitim, ama ne kadar eksik iş varsa bunun sorumlusunun da yine eğitim olduğunu söyledi.