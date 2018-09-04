Üniversite gençliğinin yeni ev adresi: Novu

İstanbul Merter’de bir öğrencinin güvenli, hijyenik ve çağın şartlarına uygun bir şekilde hayatını sürdürmesini sağlayacak tüm donanıma sahip olan Novu, lüksü ve özgürlüğü gençler için ulaşılabilir kılıyor. İstanbul başta olmak üzere, 750 milyon lira yatırımla 10 proje ve 15 bin yatak kapasitesine ulaşmayı hedefleyen Nef, ilk Novu projesini 2016 da 28 bin metrekare kapalı alanda 900 yatak kapasitesiyle Merter 12’de hizmete açtı.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Novu, ilk yılında yüzde 90’ın üzerinde doluluk oranına ulaştı ve 25 farklı üniversiteden öğrenci aldı. 2. Yıl da %99 doluluk ve 32 farklı üniversite den öğrenci aldık. Bu yıl da öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Novu, geçen yıl konaklayan öğrencilerin yanı sıra yeni sakinlerinin kayıtlarını da almaya başladı.

Novu konseptinin ortaya çıkışının uzun bir araştırma ve inceleme döneminin ardından gerçekleştiğini söyleyen Novu Genel Müdürü Kahraman Yiğit, “Dünyada ve Türkiye’de gençlerin ihtiyaç ve beklentilerini tam anlamıyla karşılayacak ve onların hayatlarına değer katacak bir markanın olmadığını gördük. İyi örnekler de var ancak bu projeler de gençlerin ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayamıyordu” diyor.

Bu süreçte temel gereksinimlerin yanı sıra gençlerin nasıl bir yerde yaşamayı istediklerini de incelediklerini belirten Kahraman Yiğit, “Yaptığımız araştırmalarda gördük ki; renkli ve sosyal bir yaşam, hayatlarını kolaylaştıracak ve kendilerine zaman ayırmalarını sağlayacak servisler, içinde yaşamaktan mutluluk duyacağı ve çevresi ile paylaşmak isteyeceği tasarımlarıyla öne çıkan alanlar, güvenlik önlemleri ve basit kullanıma uygun yüksek teknolojik uygulama ve çözümler gençler için en önemli ihtiyaçlar. Biz de Nef olarak, bu bu beklentileri karşılayan yepyeni bir marka, konsept oluşturduk. Geçen yıl Novu’da yaşayan öğrencilerimizin memnuniyeti de doğru bir stratejiyle hareket ettiğimizi gösteriyor” diyor.

Öğrencilerin yaşam standardını yükseltiyor

Novu’daki tüm servis ve hizmetler, öğrencilerin yaşam kalitesini yükseltmek üzere tasarlanmış durumda. Su ısıtıcısında makarna pişirilip, ütü üzerinde tost yapılan günlerin Novu ile geride kaldığını belirten Yiğit, şöyle devam ediyor: Ortak alanlardan biri de herkesin kullanabileceği ve tüm malzemelerin olduğu mutfaklarımız. Öğrenciler günün her saatinde açık olan restoran ve kafelerimizden yararlanabilecekleri gibi, isteyenler de mutfağı kullanarak kendi yemeklerini yapabiliyor. Çamaşırhane, ütü servisi, spor salonu, TV salonu, sinema salonu, revir, market, fotoğraf stüdyosu, oyun alanı, playstation köşesi, kareoke odası, amfi tiyatro gibi bir gencin ihtiyaç duyabileceği, tüm temel ve sosyal ihtiyaçlarını karşıyabilecekleri her ayrıntı Novu’da mevcut.

Kentin kalbinde, toplu taşımanın merkezinde

Novu’nun sunduğu lüks ve özgürlük ortamını Novu Genel Müdürü Kahraman Yiğit şöyle anlatıyor: “Novu Merter metro ve metrobüs durağına çok yakın mesafede bulunuyor, burası İstanbul Avrupa yakasının tam merkezi, ister Zincirlikuyu’ya ister diğer istikamette Avcılar-İstanbul Üniversitesi’ne 20 dakikada ulaşmak mümkün. Novu sakinleri, telefonlarına indirecekleri bir uygulama ile oda servisi, temizlik, teknik servis, gibi hizmetlerden faydalanabiliyor. 2018-2019 öğretim yılı için kayıt almaya başladık, bir, iki, üç ve dört kişilik oda seçeneklerimiz bulunuyor.

Ebeveynlerin de ilk tercihi Novu

Novu’nun yoğun ilgi görmesinin en önemli nedenleri arasında ailelerin de duyduğu güven var. 24 saat güvenliğin olduğu, ortak alanların kamera ile kontrol edildiği, 24 saat sağlık hizmeti, sıcak su, ısınma gibi hizmetlerin olmasının ailelerin tercihlerini Novu’ya yönlendirdiğini belirten Yiğit, “Çocuklarını üniversite için İstanbul’a gönderen aileler, özlemin üzerine bir de kaygı yaşıyor. Novu da hem güvenlik ve hem de diğer hizmetlerin kusursuz bir şekilde verilmesi de onların yüreklerini ferahlatıyor” diyor.

Yiğit, Novu ile Türkiye’de önemli sosyolojik bir sorunun çözülmesine katkıda bulunduklarını şu sözlerle anlatıyor: “Türkiye'de açık öğretim hariç üniversite öğrenci sayısı, son 10 yılda 1,3 milyondan 3,5 milyonun üzerine çıktı. Ancak toplam yurt kapasitesi 600 bin civarında... Yani, öğrencilerin çoğu evlerde kalıyor. Öğrenciler bir yandan okula gidip, ders çalışırken bir yandan da evin temizliği, ihtiyaçları gibi konularla uğraşmak zorunda kalıyor. Oysa Novu da temizlik, fatura ödeme, ev sahibi ya da komşuların meraklı bakışlarından uzak; güven ve huzur içinde yaşabiliyorlar.

5 yılda 6 bin yataklı yeni proje yatırımı

Nef ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ortaklığında kurulan Nef EBRD Gayrimenkul Geliştirme A.Ş., Türkiye’de Novu ile akademik rezidans alanına yatırım yapacak. 120 milyon dolarlık sermaye ile kurulan şirket, ilk 5 yıllık planda 600 milyon dolar yatırımla 5 bin üniteli konut projesinin yanı sıra 6 bin yatak kapasiteli akademik rezidans yatırımı gerçekleştirecek.

Avrupa'nın en büyük öğrenci ülkesi

► Türkiye Avrupa’nın en büyük öğrenci ülkesi konumunda.

► Türkiye’de üniversite öğrencisi nüfusu 3,5 milyona ulaşıyor.

► İstanbul, Londra ve Paris’i geride bırakarak Avrupa’nın en büyük üniversite öğrencisi şehri oldu.

► İstanbul üniversite öğrencisi nüfusu 582 bine ulaştı.

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