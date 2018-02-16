Üniversite gençlerin aşka bakışını değerlendirdi

İnternet ortamında gerçekleştirilen ankete 17-27 yaş arasındaki 1.191 üniversite öğrencisi katıldı. Ankete katılan gençlerin %45.4’ü ilk aşklarını 16 yaşın altındayken yaşarken, şu anda birine aşık olduğunu ifade eden gençlerin oranı %52 oldu.

10 Yılda Gençlerin Aşka Yüklediği Anlam Değişti

Gençlerin Aşka Bakışı 2017 Anketi Beykoz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nüket Güz önderliğinde gerçekleştirildi. Anketi değerlendiren Prof. Dr. Nüket Güz, söz konusu anketi geçmiş yıllarda görev yaptığı diğer üniversitelerde de gerçekleştirdiğini belirterek, “İlk olarak 2006 yılında Doç. Dr. Seher Er ile birlikte yaptık bu araştırmayı. 2006 yılında gençler aşkın anlamını %12 oranında “sevmek”, %6 oranında “tarifsiz duygu”, %5 oranında “tutku”, %3 oranında “acı-tatlı, %1 oranında “güven-para” olarak tarif ederken, 2017 yılında gençlerin %42,3’üne göre aşk, “dünyanın en tatlı mutluluğu”, %31,3’üne göre sevgi-saygı; %12,3’üne göre ise kalp ağrısı” dedi.

Gençlerin %56,5’i Aşkını Yüz Yüze İlan Ediyor

Prof.Dr. Güz, 2006 yılında gençlerin sevdiklerine ilan-ı aşk etmek için %67 oranında “söz”ü yani yüz yüze iletişimi tercih ettiğini belirterek, “2017 yılında da gençlerin %56,5’i aşık olduğu kişiye hislerini yüz yüze ifade edeceğini belirtiyor. Bu noktada ilginç olan, 2016 yılında gençler, hislerini %25 oranında telefon aracılığıyla iletmeyi tercih ederken, 2017 yılında yeniden 11 yıl öncesinin tercihlerine dönülmesi ve aracılı iletişimin %14,2 ile en düşük yoğunluklu seçenek olması. Gençler hislerini yüz yüze iletemiyorlarsa, %22 oranında itiraf etmeyip içlerinde yaşamayı tercih ediyorlar” dedi.

Aşk İçin Yapılacak En Büyük Çılgınlık “Tüm Hayatından Vazgeçmek”

“Gençlerin Aşka Bakışı 2017” konulu araştırmaya göre gençlerin %23,5’si âşık oldukları kişiye “aşkım” diye hitap ettiklerini söylerken, sevdiğine “sevgilim” diyenlerin oranı %18.

Gençlere göre âşık oldukları kişi için yapabilecekleri en büyük çılgınlık, %55,3 oranıyla sevdikleri kişi için “tüm hayatından vazgeçmek”. Âşık oldukları kişi ile bir çılgınlık yaparak gizlice evlenebileceklerini söyleyen gençlerin oranı ise %9,6.

“Aşk İçin Hiçbir Şeyden Vazgeçmem!”

2017 yılı sonuçlarına göre gençler âşık oldukları kişi için bir çılgınlık yaparak tüm hayatlarından vazgeçebileceklerini söyleseler de, aşık oldukları kişi için sahip oldukları hiçbir şeyden vazgeçmek istemiyorlar. Ankette gençlere âşık oldukları kişi için ailelerinden mi, paradan mı yoksa okulunuzdan/işinizden mi vazgeçersiniz diye sorulduğunda, gençlerin %40’ı hiçbirinden vazgeçmeyeceklerini, %33,4’ü paradan vazgeçebileceklerini belirtiyorlar.

En Beğenilen Aşk Dizisi: Poyraz Karayel, En Beğenilen Aşık Çift: Poyraz-Ayşegül

“Gençlerin Aşka Bakışı 2017” konulu anketin sonuçlarına göre üniversite gençliğinin en beğendiği aşk dizisi %37,2 oy oranıyla Poyraz Karayel dizisi olurken, en beğenilen aşık çift de %41,9 oranla dizinin karakterleri Poyraz ve Ayşegül oldu. Kiralık aşk dizisi %19,3 oranıyla en beğenilen ikinci dizi olurken, dizinin karakterleri Ömer ve Defne de yine %18,7 oranıyla en beğenilen karakterler arasında ikinci sırada yer aldı.

Sosyal Medyada En Beğenilen Çift: Burak Özçivit-Fahriye Evcen

Anket sonuçlarına göre sosyal medyada en çok beğenilen aşık çift, 2016 yılında olduğu gibi bu yılda oyların %39,7’sini alarak açık ara farkla Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti oldu. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti ise %19,8’le en beğenilen ikinci çift oldu.

En Beğenilen Aşk Şarkısı: Ümit Besen–Pamela “Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi?” Gençlerin en beğendiği aşk şarkısı bu yıl %22,9 oranıyla Ümit Besen ve Pamela’nın birlikte söylediği “Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi?” isimli parça oldu. Kalben’in “Sadece” isimli parçası ise %16,6 oy oranıyla ile ikinci sırada yer aldı.

En İyi Aşk Filmi: Deli Bal

Üniversite gençlerinin en beğendiği aşk filmi ise açık ara ile Çağatay Ulusoy ve Leyla Lydia Tuğutlu’nun başrollerini paylaştığı “Deli Bal” oldu. Gençler %42,9 oy oranıyla Deli Bal filmini seçerken, Nejat İşler ve Serenay Sarıkaya’nın oynağı “İkimizin Yerine” %23,8, Ekin Koç ve Neslihan Atagül’ün oynadığı “Senden Bana Kalan 15,9 oranında oy aldı.

Beğenilen Aşk Şiiri “Hasretinden Prangalar Eskittim”

En sevilen aşk şiiri Ahmet Arif’in “Hasretinden Prangalar Eskittim” isimli şiiri oldu. Son on yıldır 2005 yılında kaybettiğimiz Türk Edebiyatı’nın önemli ismi Atilla İlhan’ın “Ben Sana Mecburum” adlı şiiri en sevilen şiir olarak seçilirken, 2017 yılı sonuçlarına göre 28,7 oranıyla Hasretinden Prangalar Eskittim gençler tarafından en sevilen şiir oldu. Gençler tarafından en sevilen ikinci şiir ise, %22,8 oy oranıyla Nazım Hikmet’in “O Mavi Gözlü Bir Devdi” isimli şiiri olarak belirlendi.