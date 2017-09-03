MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Üniversite ek yerleştirme başvurusu için son gün ne zaman? Ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Üniversite ek yerleştirme başvurusu için son gün ne zaman? Ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Hürriyet Haber
    03.09.2017 - 15:29 | Son Güncelleme: 03.09.2017 - 15:29

    Üniversite ek yerleştirme başvuruları 25 Ağustos Cuma günü itibariyle alınmaya başlandı. Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme tercihleri, 5 Eylül'e kadar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet adresinden yapılacak. Peki ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Üniversite kayıt işlemleri ardından gözler ek yerleştirme sürecine çevrildi. 2017-ÖSYS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olan adayları ilgilendiren ek tercih işlemleri 5 Eylül 2017 tarihinde sona erecek. Adaylar, tercih sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden ulaşabilecek. Peki ek tercih nasıl yapılır? Ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

    ÖSYM ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını henüz duyurmadı.

    EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

    Yükseköğretim programlarının 2017-ÖSYS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacak.

    Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak.

    EK YERLEŞTİRME ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

    (Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebilecektir.) Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler Ziraat Bankas

    Etiketler: Üniversite ek yerleştirme , ek yerleştirme başvuru , ek yerleştirme sonuçları
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri