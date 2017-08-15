Üniversite e-Kayıt’larında problem mi var? Kayıt yapılamıyor mu?

Birçok üniversite adayı e-kayıt işlemlerinde sorun yaşadıkları gerekçesiyle seslerini duyurmaya çalıştı. Kayıtları onaylanmadığı için yurt başvuru işlemlerini de gerçekleştiremeyen öğrenciler, yetkililerden açıklama istedi. Üniversiteye yerleşenlerin e-Kayıt işlemleri için 16 Ağustos son gün. Hürriyet Eğitim Servisi’nin ulaştığı YÖK yetkilileri e-Kayıt sisteminin işlediğini, bir sorun olmadığını belirtti. Kredi Yurtlar Kurumu yetkilileri de başvuru sisteminde bir sıkıntı olmadığını belirterek sorunun üniversitelerin aday kayıt bilgilerini YÖK’e geç iletmesinden kaynaklandığını ifade etti.

KYK yurt başvuruları 14 Ağustos'ta başladı, 20 Ağustos'a kadar devam edecek. Adaylar, KYK'ya yurt başvuru yapamadıklarını belirtti. Hürriyet Eğitim Servisi’nin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, e-Kayıt sisteminde bir sorun yok, kayıtlar alınıyor. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yetkilileri de başvuru sisteminde bir sorun olmadığını, başvuruların alınmaya devam ettiğini belirtti. Yetkililer, sorunun üniversitelerin adayın kayıt bilgisini YÖK’e geç bildirmesinden kaynaklandığını iddia etti. KYK, YÖKSİS’te adayın üniversiteye kaydolup olmadığını görüyor. KYK başvurularıyla ilgili sorunlara KYK Destek ekibi Twitter’dan yanıt veriyor. Sorularınızı Twitter üzerinden @KYK_DESTEK adresine iletebilirsiniz.

E-KAYIT İSTEĞE BAĞLI

Zorunlu olmayan elektronik kayıt öğrencilerin isteğine bağlı olarak yapılıyor. Uygulamayla devlete ait yükseköğretim kurumlarına yerleşen öğrenciler isteğe bağlı olarak ‘e-Devlet’ kapısı üzerinden elektronik olarak kayıtlarını gerçekleştirebilecekleri gibi üniversitelerine giderek şahsen kayıt da yaptırabiliyor. Elektronik kayıt olmayı tercih eden öğrencilerin üniversitelere giderek tekrar kayıt yaptırmalarına gerek yok. Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen (sağlık raporu, heyet raporu gerektirdiğinden) bazı programlar dâhil edilmiyor. Öğrenciler, elektronik kayıt işleminin ardından üniversitelerin duyurduğu tarihte ders kayıtlarını yaptırarak eğitime başlayabilecekler.

‘BAŞVURU YAPAMIYORUM’

Twitter’da sorun yaşadığını belirten bazı adayların yorumları şöyle:

asetat @sls_sla: Neden kimse ilgilenmiyor acaba? e-Kayıt yaptım. KYK yurduna başvururken böyle bir uyarı çıkıyor hocam. Tel ile de kimseye ulaşamadım

Rsn Gkts @gkts_rsn: Ben 4 gün önce e-kayıt yapmıştım fakat eğitim bilgilerim YÖK’e iletilmediginden KYK başvurumu yapamıyorum

Meryem Güngör@MeryemG11584199 : Iğdır Üniversitesi’ne e-Kayıt yaptırdık, onaylanmamış henüz, aradığımızda biz de şu an bilmiyoruz bekliyoruz diyorlar. Sesimizi duyurun lütfen

. @erhnbb : e-kayıt yaptırdım ama öğrenci numara sorgulama ya girdiğimde kayıt yapmadı diye gözüküyor. Bu yüzden yurt başvurusu yapamıyorum.