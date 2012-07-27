Üniversite bursları

İstanbul Arel Üniversitesi, Tepekent Yerleşimi ile Büyükçekmece’de eğitim ve sosyal yaşamı birleştiren yeni bir kent yarattı. Üniversite, Büyükçekmece Tepekent Yerleşkesi ve Küçükçekmece Sefaköy Yerleşkesi ile hem şehir hem de kampüs üniversitesi olma özelliği taşıyor. Burs ve çift diploma imkanı, üniversite sonrası yüksek işe yerleştirme oranı ile İstanbul Arel Üniversitesi vakıf üniversiteleri arasında her zaman fark yaratmaya devam ediyor.

BURS KESİNTİSİ YOK

Arel’de her 100 öğrencinin 75’i burslu öğrenim görüyor. %100, %50, %25 ve %10 seçenekleriyle burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burslar, lisans bölümlerinde zorunlu hazırlık + 4 yıl, önlisans bölümlerinde zorunlu hazırlık + 2 yıl süresince geçerli.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi’nce tüm öğrencilere öğretim hayatı boyunca bireysel sorunlarda yönlendirme desteği verilen İstanbul Arel Üniversitesi’nde; Kariyer Merkezi tarafından gerçekleştirilen etkinlikler, atölye çalışmaları, iş yerinde çözüm projeleri, 1500 çözüm ortağı ile yürütülen staj-iş imkanlarıyla öğrencilerin doğru kariyer planlaması yapmaları amaçlanıyor.

ERASMUS İLE DÜNYA ÖĞRENCİSİ OL

Bugün 20 ülkeden 60 üniversite ile anlaşmasını tamamlayan Arel Üniversitesi’nin öğrencileri öğrenimlerine Erasmus Programı ile yurtdışında devam edebiliyor. Üniversite, sadece Avrupa ülkeleriyle sınırlı kalmayıp Amerika, Kanada, Afrika, Orta Doğu, İran, Japonya, Çin ve Türkiye’nin diğer komşu ülkeleriyle de ikili anlaşmalarını sürdürüyor. Erasmus ile Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan ve Fransa’dan gelen öğrenciler, öğrenimlerinin yanı sıra yurt olanakları ve kampüs içerisindeki sosyal imkanlardan yararlanabiliyor.

ÖĞRENCİLER VİLLA YURTLARDA YAŞIYOR

İki buçuk milyon m²’lik yeşil alan üzerine kurulu Tepekent Uydukent’te yer alan “Villa Yurtlar” ortak kullanımlı havuzların, sportif tesislerin, dinlenme alanlarının olduğu bir yurt konseptine sahip. Uydukent içerisinde yer alan “Villa Yurtlar” sadece İstanbul Arel Üniversitesi öğrencilerinin konaklamasına ayrıldı. Toplam 400 yatak kapasiteli, kız ve erkek yurtları ayrı bölgelerde olup tek, iki ve üç kişilik oda seçenekleri bulunuyor. Villa Yurtlar; güvenlik, sağlık ve teknik ekibiyle 24 saat öğrencilerine hizmet veriyor. Öğrencilerin rahatı ve konforu düşünülerek hazırlanan Arel Üniversitesi “Villa Yurtlar”ı, öğrencilerine açık havuz, futbol sahası, basketbol sahası, voleybol sahası ve mini tenis kortu ile sosyal ve sportif anlamda da hizmet veriyor. “Villa Yurtlar”da konaklayan öğrencilerin şehir merkezine ulaşımları için İstanbul Arel Üniversitesi’ne ait öğrenci ring servisleri ulaşımı rahat, hızlı ve sorunsuz hale getiriyor.

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ’NDE TERCİH MASALARI VE ÇAĞRI MERKEZİ HER GÜN HİZMET VERİYOR

Üniversite ve bölüm tercihi hiç kuşkusuz ki gençlerin hayatında önemli bir dönemeç. İstanbul Arel Üniversitesi tercih dönemi süresince, Tepekent ve Sefaköy Yerleşkeleri’nde bulunan tercih masalarının yanı sıra Çağrı Merkezi hizmeti ile de gençlerin yanındaki üniversite. Alanlarında uzman akademisyen, idari personel ve öğrenciler genç üniversite adaylarına rehberlik ediyor.

ÇAĞRI MERKEZİ 444 12 10



TEPEKENT KAMPÜSÜ METROBÜSTEN SONRA 10 DAKİKA

İstanbul Arel Üniversitesi Sefaköy Yerleşkesi Sefaköy metrobüs durağından yürüme mesafesinde. Tepekent Yerleşkesi ise Beylikdüzü metrobüs durağından yalnızca 10 dakika. Beylikdüzü metrobüs durağından hareketle Tepekent Yerleşkesi’ne ulaşım, öğrenci servisleri ile kolay ve hızlı hale geliyor.

AREL ÜNİVERSİTESİ

2007 Kuruluş Tarihi

262 Öğretim Elemanı

8.050 Öğrenci

4.683 Mezun

65.000 m2 Tepekent Yerleşkesi

21.000 m2 Sefaköy Yerleşkesi

Yenibosna Spor ve Kültür Kompleksi

380 Akıllı Sınıf

18 Amfi

13 Bilgisayar ve Mac Laboratuarı

1.200 m2’lik TV Stüdyosu

Toplam 2780 Kişi Kapasiteli

3 Konferans Salonu

3.000 m2’lik 20 Adet Atölye ve

Laboratuarlar

5.800 m2’lik Kafeterya,

Yemek Salonları

2 Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu

2 Spor Salonu

2 Fitness Salonu

Kız ve Erkek Villa Yurtlarında

2 Yarı Olimpik Açık Yüzme Havuzu

1 Açık Futbol ve Basketbol Sahası

2 Kapalı Basketbol ve Voleybol Sahası

2.800 m2’lik 2 Adet Kütüphane

1.500 Çözüm Ortağı

3.500 Öğrenciye Staj İmkanı

Eğitim Sonrası %70

İşe Yerleştirme Oranı

60 Yurtdışı Üniversite ile Anlaşma

52 Öğrenci Kulübü

19 Yurt Villa

FAKÜLTELER/YÜKSEKOKULLAR (TEPEKENT YERLEŞKESİ)

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

• Matematik – Bilgisayar (İngilizce)

• Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)

• Mütercim – Tercümanlık (İngilizce)

• Psikoloji

• Türk Dili ve Edebiyatı

• Sosyoloji



İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

• İşletme

• İşletme (İngilizce)

• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

• Uluslararası İlişkiler

• Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

• Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce)



MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

• Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

• Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

• Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

• Endüstri Ürünleri Tasarımı

• İç Mimarlık

• İnşaat Mühendisliği

• Makine Mühendisliği

• Mimarlık



İLETİŞİM FAKÜLTESİ

• Gazetecilik

• Görsel İletişim Tasarımı

• Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

• Medya ve İletişim Sistemleri

• Radyo, Televizyon ve Sinema



GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

• Grafik Tasarımı (Özel Yetenek)

• Moda ve Tekstil Tasarımı (Özel Yetenek)



UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

• Bankacılık ve Finans

• Muhasebe Bilgi Sistemleri

• Turizm ve Otelcilik

• Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık



SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

• Beslenme ve Diyetetik

• Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

• Hemşirelik

• Sağlık Yönetimi

• Sosyal Hizmet



YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

• Hazırlık Programı

MESLEK YÜKSEKOKULU (SEFAKÖY YERLEŞKESİ)

• Aşçılık

• Bankacılık ve Sigortacılık

• Basım ve Yayın Teknolojileri

• Bilgisayar Programcılığı

• Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

• Çocuk Gelişimi

• Dış Ticaret

• Elektrik

• Elektronik Teknolojisi

• Endüstriyel Kalıpçılık

• Grafik Tasarımı

• Halkla İlişkiler ve Tanıtım

• İnsan Kaynakları Yönetimi

• İşletme Yönetimi

• Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

• Lojistik

• Moda Tasarımı

• Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

• Radyo ve Televizyon Programcılığı

• Sağlık Kurumları İşletmeciliği

• Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

• Turizm ve Otel İşletmeciliği

• Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik



SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ (SEFAKÖY YERLEŞKESİ)



YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

• Grafik Tasarımı Anasanat Dalı (Tezli/Tezsiz)

• İşletme Anabilim Dalı (Tezli/Tezsiz)

• Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı (Tezli)

• Moda ve Tekstil Tasarımı Anasanat Dalı (Tezli/Tezsiz)

• Psikoloji Anabilim Dalı (Tezli/Tezsiz)



DOKTORA VE SANATTA YETERLİK PROGRAMLARI

• Grafik Tasarımı Anasanat Dalı

• İşletme Anabilim Dalı

• Psikoloji Anabilim Dalı



UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI (Tezsiz)

• İşletme Yönetimi (e-MBA)

• Yönetim ve Organizasyon



FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (SEFAKÖY YERLEŞKESİ)



YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

• Kentsel Sistemler Mühendisliği (Tezli/Tezsiz)

• Mimarlık (Tezli/Tezsiz)

• Mühendislik Yönetimi (Tezli/Tezsiz)



DOKTORA PROGRAMLARI

• Mimarlık

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