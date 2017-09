Üniversite ‘barış’ fidanı dikti

Üniversite öğrencileri, barış için fidan dikti. Akademik başarının yanı sıra sosyal sorumluluk bilincine sahip, duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Özyeğin Üniversitesi saygı, güven ve onur temalarını öne çıkaran uluslararası online çevre programı ENO kapsamında bu yıl da barış fidanlarını dikti.

ENO SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE BARIŞ KORUSU

Özyeğin Üniversitesi yenilikçi eğitim modeliyle birlikte sosyal sorumluluk projeleriyle de öğrencilerinin tam donanımlı dünya vatandaşları olmalarını amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda barış ve sürdürülebilir gelişim için çalışmalar yürüten çevre programı ENO’ya Türkiye’den katılan üniversite, 2014’ten bu yana akademik yılın açılışlarında gerçekleştirdiği fidan dikme etkinlikleriyle ENO Sürdürülebilirlik ve Barış Korusu’nu oluşturdu ve ağaç dikimini bir gelenek haline getirdi. Yeni akademik yılın başlamasıyla 28 Eylül’de öğrenci ve çalışanlarıyla birlikte fidan dikme etkinliği düzenleyerek, birlikte barış dolu bir gelecek için saygılı, güven dolu ve onurlu bir dünyanın gerekliliğine dikkat çekti.

KAMPUSTAKİ ETKİNLİĞE DEVLET NİŞANI

Özyeğin Üniversitesi Sosyal Etkinlikler Koordinatörü ve ENO Türkiye Koordinatörü Ülkü Gürsoy, Finlandiya merkezli ENO Çevre Projesi’ndeki üstün başarı ve hizmetlerinden dolayı Finlandiya Cumhurbaşkanı tarafından, ‘Suomen Vatkoisen Ruusun ansioristi’ (Cross of Merit of the Order of the White Rose of Finland) Devlet Nişanı ile ödüllendirildi. Gürsoy nişanı, Finlandiya Büyükelçisi Paivi Kairamo’dan Finlandiya'nın 100’üncü Bağımsızlık Yıldönümü kutlamaları kapsamında 21 Eylül Dünya Barış Günü’nde düzenlenen törende aldı.

1.200’Ü AŞKIN FİDAN

Öğrenci, akademisyen ve idari çalışanlarla birlikte ağaç dikimine katılan Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk şunları söyledi:

“Öğrencilerimizin dünya ve çevre sorunlarına duyarlı bireyler olmasını istiyoruz. Özyeğin Üniversitesi olarak spordan sanata, bilimden felsefeye her alana aynı derecede önem veren bir eğitimcilik anlayışıyla öğrencilerimizin gelişimini hedefliyoruz. Yeşil üniversite vizyonumuzu ve çevre hassasiyetimizi küresel sivil toplum örgütleriyle dayanışma içerisinde sürdürüyoruz. Bu çerçevede Environment Online–ENO’ya destek vermekten de büyük mutluluk duyuyoruz. Son üç yıldır katıldığımız uluslararası ENO etkinliği artık Özyeğin Üniversitesi’nin bir geleneği oldu. Her yıl dünya çapında 150’yi aşkın ülkedeki binlerce eğitim kurumuyla birlikte bu etkinliğe ortak oluyoruz. 2014’ten bugüne dek her yıl akademik yılın ilk haftasında kampusumuz içerisinde 1.200’ü aşkın barış fidanı diktik. Diğer üniversitelere de bu konuda öncülük ettiğimiz için gururluyuz.”