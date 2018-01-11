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    Üniversite, Anadolu imam hatip liselerine destek verecek

    AA
    11.01.2018 - 11:24 | Son Güncelleme:

    Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörlüğü ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında çeşitli eğitim programlarıyla ilgili ‘İşbirliği Protokolü’ imzalandı. İşbirliği kapsamında, fen ve sosyal bilimler projesi uygulayan Anadolu imam hatip liseleri, Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından desteklenecek. Öğretmen ve öğrencilerin başarı oranlarının yükseltilmesi için çalışılacak.

    Üniversitenin toplantı salonunda gerçekleştirilen protokol imza törenine, SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, SBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sadrettin Pençe, Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar, SBÜ Genel Sekreteri Muzaffer Akdoğan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Nurettin Aras, SBÜ Hukuk Müşaviri Mehmet Yalçınkaya katıldı.

    Prof. Dr. Erdöl, imzalanan protokolün her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyerek, üniversite olarak kamu kurum ve kuruluşları ile paydaşları olan tüm kesimlerle iş birliği yaptıklarını, bu çalışmaları daha ileri boyutlara taşıyacaklarını söyledi.

    Yelkenci de, "Öğrencilerin başarı seviyelerini yükseltmek ve tüm eğitim hizmetlerinin niteliğini arttırmayı amaçladığımız bu protokol ile üniversitenin bilim, teknoloji, insan kaynağı ve birikiminden faydalanmak istiyoruz" dedi.

    Konuşmaların ardından protokol Erdöl ve Yelkenci tarafından imzalandı.

    Protokol kapsamında, İstanbul sınırları içerisinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Fen ve Sosyal Bilimler Projesi-Programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde yürütülen proje ve programların, Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından desteklenerek yönetici, öğretmen ve öğrencilerin başarı oranlarının yükseltilmesi ve niteliğinin artırılması amaçlanıyor.

    Etiketler: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü , Anadolu imam hatip lisesi
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