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    Üniversite affı için gözler YÖK’te

    Büşra ATILGAN
    30.10.2017 - 15:25 | Son Güncelleme:

    Bazı nedenlerden dolayı üniversite eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler, Change.org üzerinden ‘Öğrenci affı istiyoruz’ kampanyası başlattılar. Başbakanlık, Bakanlar Kurulu ve YÖK’e sesini duyurmak isteyen eski öğrencilerin kampanyasına Twitter üzerinden de destek olunabiliyor.

    Üniversitede okurken, ekonomik ya da özel nedenlerden dolayı eğitimleri yarım kalan ve üniversiteyi bırakmak zorunda kalan eski öğrenciler, ‘af’ istiyor. Change.org ve Twitter üzerinden kampanya başlatan öğrenciler, tekrar ‘üniversiteli’ olmayı talep ediyor. Başbakanlık, Bakanlar Kurulu ve Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) sesini duyurmak isteyen eski öğrencilerin Change.org’da başlattıkları kampanyaya 1000’den fazla destek geldi. İmza metninde şöyle denildi:
    “Bizler gerek ekonomik nedenlerle gerekse özel nedenlerle üniversite, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası eğitimini yarıda bırakmış eski öğrencileriz. Sesimizi duyurabilmek için Change.org'da imza kampanyası başlattık. Yine Twitter'da #ogrenciaffi hashtagiyle kamuoyu oluşturmak istiyoruz. Bir imza ya da bir tweet desteğinizi bekliyoruz.”

    İmza kampanyası için tıklayınız

    Etiketler: üniversite affı
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