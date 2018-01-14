Üniversite adayları için motivasyon artırma yolları

YGS ve LYS yerine getirilen, bu yıl ilk kez uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 23 Haziran’da, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) de 24 Haziran’da yapılacak. Sistem ilk kez uygulanacağı için stres yaşayan ve “YKS’ye daha çok zaman var” diye düşünen adaylar dersleri ‘sermiş’ durumda. Öğrencilere motivasyon arttırma yollarını anlatan uzmanlar ise, “Hayallerinize dört elle sarılın” tavsiyesinde bulunuyor. İşte eğitimcilerin önerileri:

ÖNCE HEDEFİNİZ OLSUN

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuray Senemoğlu ve Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil Ekşi’nin önerileri şöyle:

Yapılan en önemli hata hedef belirlemeden, bir yaprak misali her duyulan teklife göre sürekli farklı meslek hedefleri arasında savrulup durmak. Öncelikle ilgilerinizi, isteklerinizi, beklentilerinizi ve hedeflerinizi belirleyerek işe başlayın. Bunu yaparken kendinizle ilgili olumlu algıya sahip olun, başaracağınıza inanın. Hedefleriniz ne düzeyinizin altında olup sizi tembelliğe yöneltsin, ne de ulaşamayacağınız kadar yüksek olsun. Buna ulaşmak için sahip olmanız gereken özelliklerle, sahip olduklarınız arasındaki farkı belirleyin. Sınava gireceğiniz alanlarda neleri anlamlı olarak öğrendiniz; hangilerinde eksikleriniz var; nasıl çalışırsanız daha iyi öğrenirsiniz gibi konularda dürüstçe bir değerlendirme yapın.

Belirlediğiniz öğrenme ihtiyaçlarınız ve “Hangi konuları nasıl daha iyi öğreniyorsunuz?” sorusuna verdiğiniz cevaplar doğrultusunda bir öğretim planı hazırlayın. Böylece eksikliğini hissettiğiniz konularda kendinizi geliştirebilir, iyi olduklarınızdaysa öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz.

YETERSİZ OLDUĞUNUZU DÜŞÜNMEYİN

Motivasyonumuz, bir işi başarıp başaramayacağımıza ilişkin algımızdan (öz yeterlik algısı) büyük ölçüde etkilenir. Motivasyonumuzun yükselmesi için çalışırken başarıyı tatmak, böylece de başarabileceğimize inanmamız gerekiyor. Özellikle matematik, dil öğrenme, fen bilimleri gibi derslerde başarısızlık algısına sahipseniz başarma motivasyonunuzu yükseltmek için önceki öğrenmelerdeki eksikler tamamlanarak işe başlanması gerekiyor. Bu tamamlama eğitimi de, o konuyu iyi bilen bir yetişkin ya da akran rehberliğinde yapılabilir. Anlamlı öğrenerek başardığını gören öğrencinin öğrenmeye ilgisi, motivasyonu artar.

Yorgunluk öğrenmeyi engelleyebilir. Yorgunluğa ve bıkkınlığa yol açmadan etkinlik değiştirerek beynin dinlenmesini ve öğrenmeye açık hale gelmesini sağlamak önemli. Kendinizi yetersiz gösteren değerlendirmelerden kaçının.

EN UFAK DARBEDE SAVRULMAYIN

Ders çalışma ortamının doğru bir şekilde kurgulanmaması da önemli hatalardan biri. Örneğin, ders çalışırken müzik dinlemeyin. Sınav esnasında müzik olmadığı için bilgileri hatırlamakta zorlanabilirsiniz. Çok soğuk ya da çok sıcak bir ortamda ders çalışmak uykunuzu getirir, dikkatinizi böler. Yatarak ya da çok rahat bir şekilde ders çalışmak bir müddet sonra uyumaya neden olur. Kalabalık ve çok sesli bir ortamda ders çalışmak dikkat dağıtır. Cep telefonu, bilgisayar, internet, televizyon eşliğinde ders çalışmak “Benim üniversite sınavına ilişkin bir iddiam yok” demektir. Bu teknolojik aletlerin çalışma saatlerinde ortamda olmaması gerekiyor.

Kararlarınızın sorumluluğundan kaçmayın. Hazırlanmaya karar vermek ve bu yolu seçmek; yarışmayı, beraberindeki stresi ve belirsizlikleri göğüslemeyi gerektirir. En ufak darbede yerle bir olmamayı öğrenmek için sınava hazırlık güzel bir sabır öğretmenidir de aynı zamanda.

SADECE İYİ OLDUĞUNUZ KONULARDA SORU ÇÖZMEYİN