Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>Üniversite 20’nci yaşını bir kitapla kutladı

    Üniversite 20’nci yaşını bir kitapla kutladı

    DHA
    27.12.2017 - 13:44 | Son Güncelleme:

    Bu yıl 20’nci yılını kutlayan bir vakıf üniversitesi, büyüme serüvenini Genel Koordinatörlüğünü Prof. Dr. Betül Çotuksökenin, editörlüklerini Yrd. Doç. Dr. Hakan Aytekin ve Öğr. Gör. Elif Sungur’un üstlendiği ‘Birlikte Büyümek’ başlıklı kitapta kaleme aldılar.

    ‘Birlikte Büyümek’ adlı kitaba, başta Maltepe Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Şimşek ve Rektör Prof. Dr. Şahin Karasar olmak üzere, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katkıda bulundu. İşbirliği halinde hazırlanan kitabın grafik tasarımını da genç mezunlardan Özge Mirza yaptı.

    Kitapta Maltepe Üniversitesi’nin öyküsü her fakülte ve yüksekokuldan bir öğrencinin hikayesiyle anlatıldı. Seçilen öğrencilerin ortak özelliğiyse Maltepe Üniversitesi gibi 1997 yılında doğmaları. Kitapta onların da satırbaşlarıyla özetlenen öyküleri var; öğrencilerde Maltepe Üniversitesi gibi 20 yıldır büyüyor. Bu nedenle kitaba ‘Birlikte Büyümek’ adı verildi. Kitap, tarih kitabı olma iddiasından daha çok üniversitenin 20 yıllık gelişiminin bir özeti.

    Maltepe Üniversitesi’nin 20’nci yılı töreni 29 Aralık saat 19:00’da İstanbul’da bir otelde gerçekleşecek. Törende ayrıca ‘Birlikte Büyümek’ kitabı da tanıtılacak.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri