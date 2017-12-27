Üniversite 20’nci yaşını bir kitapla kutladı

‘Birlikte Büyümek’ adlı kitaba, başta Maltepe Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Şimşek ve Rektör Prof. Dr. Şahin Karasar olmak üzere, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katkıda bulundu. İşbirliği halinde hazırlanan kitabın grafik tasarımını da genç mezunlardan Özge Mirza yaptı.

Kitapta Maltepe Üniversitesi’nin öyküsü her fakülte ve yüksekokuldan bir öğrencinin hikayesiyle anlatıldı. Seçilen öğrencilerin ortak özelliğiyse Maltepe Üniversitesi gibi 1997 yılında doğmaları. Kitapta onların da satırbaşlarıyla özetlenen öyküleri var; öğrencilerde Maltepe Üniversitesi gibi 20 yıldır büyüyor. Bu nedenle kitaba ‘Birlikte Büyümek’ adı verildi. Kitap, tarih kitabı olma iddiasından daha çok üniversitenin 20 yıllık gelişiminin bir özeti.

Maltepe Üniversitesi’nin 20’nci yılı töreni 29 Aralık saat 19:00’da İstanbul’da bir otelde gerçekleşecek. Törende ayrıca ‘Birlikte Büyümek’ kitabı da tanıtılacak.