UnionPay ve Ziraat işbirliği

Ziraat Bankası, 7 bin ATM ve 161 bin işyerinde UnionPay logolu kartları kabul edebilecek alt yapıyı hazır hale getirdi. Gerçekleştirilen işbirliği kapsamında Ziraat Bankası’nın 161 bin üye işyerinde ve ülke çapında 7 bin noktada bulunan ATM’lerinde UnionPay kartları da kullanılabilecek. Ziraat Bankası’nın üye iş yerleri, böylece, başta Çin olmak üzere, dünyanın dört bir yanından gelen UnionPay kart sahiplerine hizmet sunacak. Ziraat Bankası ATM’lerinin yanı sıra POS’larında da kullanılabilecek UnionPay logolu kartlar ile yabancı konukların Türkiye ziyaretlerinde alışverişlerinin kolaylaştırılmasının yanı sıra ticari ilişkilerde de ülkeler arası avantajlar sağlanmış olacak.