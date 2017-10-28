Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>UniCredit'ten Türkiye açıklaması

UniCredit'ten Türkiye açıklaması

Hürriyet Haber
28.10.2017 - 10:56 | Son Güncelleme:

UniCredit, Türkiye'nin 2017 ve 2018 için yıllık ortalama TÜFE tahminlerini yükseltti

UniCredit, küresel yıllık büyüme ve enflasyon tahminlerini yayınladı. Bloomberght'nin haberine göre banka tarafından yayınlanan raporda, Türkiye'nin 2017 ve 2018 için TÜFE tahminlerinin 27 Ekim itibarıyla yukarı yönde revize edildiği bildirildi.

Türkiye'nin 2017 için yıllık ortalama TÜFE tahmini, yüzde 0.1 seviyesinde yukarı yönde revize ile yüzde 10.7'ye yükseltilirken, 2018 yıllık ortalama TÜFE tahmini ise yüzde 0.8 yukarı çekilerek yüzde 9.6 seviyesine getirildi.

UniCredit'in Türkiye 2017 ve 2018 TÜFE revizeleri, Bank of America Merill Lynch'in revizelerinin ardından geldi.

Etiketler: UniCredit türkiye , UniCredit tüfe
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri