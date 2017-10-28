UniCredit'ten Türkiye açıklaması

UniCredit, küresel yıllık büyüme ve enflasyon tahminlerini yayınladı. Bloomberght'nin haberine göre banka tarafından yayınlanan raporda, Türkiye'nin 2017 ve 2018 için TÜFE tahminlerinin 27 Ekim itibarıyla yukarı yönde revize edildiği bildirildi.

Türkiye'nin 2017 için yıllık ortalama TÜFE tahmini, yüzde 0.1 seviyesinde yukarı yönde revize ile yüzde 10.7'ye yükseltilirken, 2018 yıllık ortalama TÜFE tahmini ise yüzde 0.8 yukarı çekilerek yüzde 9.6 seviyesine getirildi.

UniCredit'in Türkiye 2017 ve 2018 TÜFE revizeleri, Bank of America Merill Lynch'in revizelerinin ardından geldi.