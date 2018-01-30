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    UNICEF’ten 48 milyon çocuk için yardım çağrısı

    AA
    30.01.2018 - 15:24 | Son Güncelleme:

    Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 51 ülkede çatışma ve doğal afetler gibi yaşanmakta olan insani krizler nedeniyle risk altındaki 48 milyon çocuğa ulaşabilmek için 3,6 milyar dolarlık yardım çağrısında bulundu.

    UNICEF'in 2018 çocuklara insani yardım raporunda, başta Suriye, Yemen ve Irak gibi Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere 51 ülkeden 48 milyon çocuğa 3,6 milyar dolar yardım çağrısı yapıldı.

    Rapora göre, bu yıl için en büyük yardım çağrısı yine Suriyeli çocuklar için oldu. Talep edilen yardımın 1,3 milyar dolarının Suriye içindeki ve komşu ülkeler Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Irak'taki Suriyeli çocukların ihtiyacı için harcanacağı belirtildi.

    UNICEF Acil Durum Programı Direktörü Manuel Fontaine, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Myanmar, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Irak, Nijerya, Güney Sudan, Suriye ve Yemen gibi ülkelerde devam eden çatışmaların çocukların hayatını olumsuz şekilde etkilemeye devam ettiğini vurguladı.

    Fontaine, bu ülkelerdeki çocukların insani ihtiyaçlarının kritik seviyeye ulaştığına dikkat çekerek, "Eğer uluslararası toplum bu çocukların korunması ve hayat kurtaran yardımlar sağlanması için acil tedbir almazsa, bu ülkelerdeki çocuklar artan şekilde umutsuz bir gelecekle yüz yüze kalacak" dedi.

    Dünyanın çocuklar için her geçen gün daha tehlikeli bir yer haline geldiğini söyleyen Fontaine, 3,6 milyar doların yüzde 84'ünün şiddet olayları ve çatışmalar sonucu ortaya çıkan insani krizler ile hayat kurtaran acil yardımlar için harcanacağına işaret etti.

    ARAKANLI ÇOCUKLAR VURGUSU
    Fontaine, bir soru üzerine, geçen yıl 3,3 milyar dolar yardım çağrısında bulunduklarını hatırlatarak, bu miktarın sadece yüzde 65'ine tekabül eden 2,5 milyar doları toplayabildiklerini belirtti.

    Myanmar'ın Arakan eyaleti ve bazı Afrika ülkelerinde geçen yıl yeni krizlerin ortaya çıktığının altını çizen Fontaine, Bangladeş'e sığınan yüz binlerce Arakanlı Müslüman çocuğa yardımlarını sürdüreceklerini söyledi.

    UNICEF, talep edilen fonla 51 ülkeden 35,7 milyon çocuğa su temin edilmesini, 8,9 milyon çocuğa eğitim imkanı sağlanmasını, 10 milyon çocuğa kızamık aşısı yapılmasını, 3,9 milyon çocuğa psikolojik destek verilmesini ve şiddetli akut beslenme sorunu yaşayan 4,2 milyon çocuğun tedavisinin yapılmasını amaçlıyor.

    Etiketler: Çocuk
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