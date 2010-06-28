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UNICEF projeyi baÅŸlattÄ±; ÃœNLÃœLER Ã§izdi; KARACA PORSELEN, projeyi hayata geÃ§irdi.

28.06.2010 - 16:31 | Son GÃ¼ncelleme:

Okul Ã¶ncesi eÄŸitimin Ã¶nemine dikkat Ã§eken bu projeye destek saÄŸlamak amacÄ± ile KARACA Porselen tarafindan bir sosyal sorumluluk projesi geliÅŸtirildi.

Projeâ€™de TÃ¼rkiyeâ€™nin en sevilen, saygÄ±n sanatÃ§Ä±, gazeteci , iÅŸ adamÄ± ve iÅŸ kadÄ±nlarÄ±ndan oluÅŸan toplam 12 isim yer almakta.Â  Ajda Pekkan, TÃ¼rkan Åžoray, MÃ¼jdat Gezen, Halil Ergun, Derya Baykal, Ebru ÅžallÄ±, Osman Ã‡armÄ±klÄ±, Demet SabancÄ±, Feryal GÃ¼lman, Saba TÃ¼mer, BalÃ§iÃ§ek Pamir, Cengiz AbazoÄŸlu.

BÃ¶yle bir projede yer almayi tereddÃ¼tsÃ¼z kabul eden bu 12 Ã¶nemli isimÂ  bir konu kÄ±sÄ±tlamasÄ± olmaksÄ±zÄ±n Ã¶nlÃ¼klere iÃ§lerinden geldiÄŸi gibi desen calÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.Â Â Â

KARACA Porselen tarafindan organik kumaÅŸlarda Ã¼retilen bu Ã¶nlÃ¼kler geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlÃ¼ kutulardan hazÄ±rlananÂ  hediye paketlerinde sunulmakta. Hediye paketlerinin iÃ§inde birbirinden eÄŸlenceli mutfak Ã¶nlÃ¼kleri ile birlikteÂ  Ã§ok ÅŸÄ±k 2 fincan ve pasta tabaÄŸÄ± yer almakta.

KRC shopâ€™larda satÄ±lacak bu hediye paketlerinin tÃ¼m geliri UNICEFâ€™e â€˜Hayata iyi bir baÅŸlangÄ±Ã§ icin 5 yaÅŸÄ±nda anaokulunaâ€™ kampanyasÄ±na aktarÄ±lacak.

Sosyal sorumluluk calÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± her zaman destekleyen KARACA Porselen, Ã§ocuklara eÅŸit eÄŸitim fÄ±rsatÄ± yaratacak bu projenin geliÅŸtirilmesi ve hayata geÃ§irilmesinde bÃ¼yÃ¼k emek sarfetti.

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UNICEFâ€™in cocuklara eÅŸit eÄŸitim fÄ±rsatÄ± yaratmak iÃ§in okul Ã¶ncesi eÄŸitime dikkat Ã§eken bu projede devlet tarafindan inÅŸa edilen anaokullarÄ±nÄ±n tÃ¼m donanÄ±mlarÄ± saÄŸlanmakta. Ä°stanbulâ€™da,Â  doÄŸu ve iÃ§ anadoluâ€™daki bir Ã§ok ildeki anaokulunun yenileme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± projede bir Ã§ok Ã§ocuÄŸa eÅŸit eÄŸitim fÄ±rsatÄ± yaratmak hedefleniyor.Â Â Â

DetaylÄ± bilgi iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z...

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