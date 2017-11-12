UNICEF: 10 mÃ¼lteci genÃ§ten 8â€™i istismara uÄŸruyor

UNICEFâ€™in, UluslararasÄ± GÃ¶Ã§ Ã–rgÃ¼tÃ¼ (IOM) iÅŸbirliÄŸiyle yaÅŸlarÄ± 14 ile 24 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 11 bin Ã§ocuk ve genÃ§ mÃ¼lteciyle yaptÄ±ÄŸÄ± anketin sonuÃ§larÄ± yolculuk sÄ±rasÄ±nda yaÅŸananlarÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi. Bu yaÅŸ grubunda Orta Akdeniz RotasÄ±â€™nÄ± kullanan mÃ¼ltecilerin yÃ¼zde 77â€™si istismara maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtirken, bu oran DoÄŸu Akdeniz rotasÄ±nda yÃ¼zde 17â€™ye geriliyor. Her iki rotada mÃ¼ltecilerin neredeyse yarÄ±sÄ±nÄ±n ortaokul mezunu olduÄŸu tespit edilirken, her 10 mÃ¼lteci genÃ§ten 9â€™u erkek. Ä°ÅŸte rapordan diÄŸer baÅŸlÄ±klar

ORTA AKDENÄ°Z Ã‡OK TEHLÄ°KELÄ°

- Ã‡ocuk ve genÃ§ler genellikle iki rota Ã¼zerinden Avrupaâ€™ya ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor: DoÄŸu ve Orta Akdeniz. Ã–zellikle Orta Akdeniz rotasÄ± Ã§ocuk ve genÃ§ler iÃ§in Ã§ok daha tehlikeli. Bu rota Sahra-AltÄ± Afrikaâ€™dan Libya ve MÄ±sÄ±râ€™a, oradan Ä°talyaâ€™ya uzanÄ±yor. DoÄŸu Akdeniz ise Pakistan veya Afganistanâ€™dan baÅŸlayarak, Ä°ran ve TÃ¼rkiyeâ€™ye geliyor. Ä°stanbulâ€™dan Bulgaristan ve Yunanistanâ€™a devam ediyor. Sadece 2016â€™da tÃ¼m yaÅŸ ve cinsiyet gruplarÄ± toplamÄ±nda 480 bin mÃ¼lteci Akdenizâ€™i geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Binlercesi bunu baÅŸaramadÄ±.

YÃœZDE 80 Ä°STÄ°SMARLA KARÅžI KARÅžIYA

- Orta Akdeniz RotasÄ±â€™nda 14-24 yaÅŸ grubunda istismara maruz kalma oranÄ± yÃ¼zde 77 yani her 10 genÃ§ten neredeyse 8â€™i istismara uÄŸruyor. Bu oran DoÄŸu Akdeniz rotasÄ±nda yÃ¼zde 17â€™ye gerilese de yetiÅŸkinlere gÃ¶re risk iki kat daha fazla.

EÄžÄ°TÄ°M DÃœÅžTÃœKÃ‡E RÄ°SK ARTIYOR

- Daha az eÄŸitimli mÃ¼lteci genÃ§ iÃ§in istismar ve kaÃ§Ä±rÄ±lma gibi olaylarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalma riski artÄ±yor. DoÄŸu Akdeniz RotasÄ±â€™nda hiÃ§ eÄŸitim almayanlarÄ±n ortaokul mezunlarÄ±na gÃ¶re bu riskle yÃ¼zleÅŸme ihtimali Ã¼Ã§te iki daha fazla.

YALNIZ OLMAK DAHA TEHLÄ°KELÄ°

-YalnÄ±z yolculuk, zarar gÃ¶rme riskini en az iki kat artÄ±rÄ±yor. KalabalÄ±k ve birbiriyle iletiÅŸim halinde olan mÃ¼lteciler daha gÃ¼venle seyahat ediyor.

TÃœRKÄ°YE 3 MÄ°LYONLA Ä°LK SIRADA

-TÃ¼rkiye 2.9 milyonla en fazla mÃ¼lteciye ev sahipliÄŸi yapan Ã¼lke. Onu 1.4 milyonla Pakistan ve 1 milyonla LÃ¼bnan takip ediyor. TÃ¼rkiye ile ilgili veri paylaÅŸÄ±lmasa da diÄŸer Ã¼lkelerde mÃ¼ltecilerin yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ± 18 yaÅŸÄ±n altÄ±nda.

Ã‡OÄžU ERKEK

-Her iki rotada da mÃ¼ltecilerin 10â€™da 9â€™u erkek. Orta Akdeniz RotasÄ±â€™nda hiÃ§ eÄŸitim almayanlarÄ±n oranÄ± yÃ¼zde 17. Bu rota kapsamÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼len yaklaÅŸÄ±k 7 bin mÃ¼lteci gencin yÃ¼zde 32â€™si ilkokul ve yÃ¼zde 48â€™i ise ortaokul mezunu. Ãœniversiteyi bitirenlerin oranÄ± ise sadece yÃ¼zde 3.

1000 DOLAR HARCIYORLAR

-Orta Akdeniz rotasÄ±ndaki mÃ¼lteci genÃ§lerin yÃ¼zde 38â€™si bu yolculuk iÃ§in ortalama 1000 ile 2 bin 500 dolar arasÄ±nda harcÄ±yor. DoÄŸu Akdeniz rotasÄ±nda ise her iki genÃ§ten biri 1000 ile 2 bin 500 dolar harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.

EN Ã‡OK NÄ°JERYA VE AFGANÄ°STANLILAR AVRUPAâ€™YA KAÃ‡IYOR

-Avrupaâ€™ya; Orta Akdeniz rotasÄ±nda en fazla ergen ve genÃ§ mÃ¼lteci yÃ¼zde 15 ile Nijerya; DoÄŸu Akdenizâ€™de ise yÃ¼zde 44 ile Afganistanâ€™ndan geliyor.

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