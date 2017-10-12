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    UNESCO’da deprem

    Hürriyet Haber
    12.10.2017 - 23:39 | Son Güncelleme:

    ABD İsrail karşıtı önyargıları bulunduğu iddiasıyla UNESCO’dan ayrılma kararı aldı. İsrail lideri Netanyahu da diplomatlara “çekilme hazırlıklarına başlayın” talimatı verdi.

    Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nde (UNESCO) deprem... ABD İsrail karşıtı önyargıları bulunduğunu öne sürerek UNESCO’dan çekileceğini açıkladı. Washington yönetiminin bu kararının ardından aynı gerekçeyle İsrail de örgütten ayrılma kararı aldı.

    KOLAY BİR KARAR DEĞİL

    ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bu, kolaylıkla alınan bir karar değildir; UNESCO’daki İsrail karşıtı tutumun devam etmesi ve kurumdaki yapısal reform ihtiyacı gibi ABD’nin taşıdığı endişelerin bir yansımasıdır” ifadelerine yer verildi.

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin kararını “cesur ve ahlaki” olarak nitelendirerek, Tel Aviv  yönetiminin de UNESCO’dan çıkma planı yaptığını açıkladı. “UNESCO, tarihi korumak yerine, onu bozduğu gerekçesiyle ‘absürt bir tiyatro’ haline geldi” diyen Netanyahu, İsrailli diplomatlara Amerikalılarla birlikte hareket ederek, örgütten çekilme hazırlıklarına başlama talimatı verdi.

    ÖRGÜTTEN İLK TEPKİ

    UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova ise karardan dolayı büyük bir üzüntü duyduğunu açıkladı. ABD, kuruluşunda bizzat rol aldığı UNESCO’dan kurallar gereği 31 Ekim 2018’de ayrılabilecek. 

    Filistin’in UNESCO’ya 2011’de üye kabul edilmesi tartışmaları da beraberinde getirmişti. Bu gelişmenin ardından ABD, UNESCO’ya yaptığı ödemeleri durdurmuştu. Son olarak, UNESCO Dünya Mirası Komitesi’nin, Filistin’in El Halil kentindeki Eski Şehir’i, “Filistin’e ait tehlike altındaki dünya mirası” olarak kabul etme kararı, ABD ve İsrail’de memnuniyetsizlikle karşılanmıştı.

    AB’DEN TRUMP’A HASSAS ÇAĞRI

    AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İran’la varılan nükleer anlaşmayı iptal edeceği iddia edilen ABD Başkanı Trump’a mesaj gönderdi. Amerikan televizyon kanalı PBS’e konuşan Mogherini, “ABD, sadece iki yıl önce anlaşmayı onayladı ve şekillenmesinde büyük rol oynadı. Anlaşmaya onay veren aynı ülke anlaşmayı iptal ederse Amerika, dünyanın geri kalanına ‘ABD’ye güvenilemez’ mesajı verir” dedi. Trump’ın anlaşmayı feshetmesi halinde başka ülkelerin ABD ile anlaşma yapmaktan kaçınacağını belirten Mogherini, Washington’da her yönetim değişikliğinde anlaşmaların gözden geçirileceği algısının oluşacağına dikkat çekti.

    UNESCO’da deprem

    MİRASA İLK DARBE

    Başkan Trump, Obama’nın ‘en büyük mirası’ olan sağlık reformu ‘Obamacare’i ortadan kaldırmak için en somut adımını dün attı. Trump temel sağlık yardımlarını kapsamayan sigorta planlarını yaygınlaştıracak kararnameyi imzaladı.

     

    Etiketler: gazetehaberleri
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