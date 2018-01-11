UNESCO: Cinsel eğitim müfredatta olmalı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), ‘Uluslararası Cinsel Eğitimi Rehberi’ni dün yayınladı. Rehberde kapsamlı bir cinsel eğitiminin müfredatlarda yer almasının önemine dikkat çekildi. Bu konuda en büyük sorumluluğun okul ve iyi eğitimli öğretmenlere düştüğü belirtildi. İşte rapordan öne çıkan başlıklar:

Kapsamlı bir cinsel eğitimi, gençlerin sağlıklı bir yetişkinliğe hazırlanmasında önemli rol oynuyor. HIV ve AIDS gibi cinsel yolla bulaşan hastalıkların, istenmeyen gebeliklerin, cinsel şiddetin önüne geçilmesi konusunda toplumlara büyük yarar sağlıyor. Ancak bu olumlu etkilerin bilinmesine rağmen çok az genç, cinsel hayatlarını nasıl yönetebileceği konusunda net bir yaklaşıma sahip.

OLUMSUZ MESAJLARA DİKKAT

Birçok genç, yetişkinliğe adım atarken cinsellikle ilgili kafa karıştıran, birbiriyle çelişen olumsuz mesajlara maruz kalıyor. Bunlar sıklıkla kendi anne-baba ve öğretmenlerinden geliyor. Bulgulara göre, kapsamlı cinsel eğitim genç ve çocukların, doğru ve yaşlarına uygun bilgiler edinmesini sağlıyor. Ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliğini öğrenmelerine destek olurken, bu eğitimi alanlar insan haklarına saygı duyuyor ve pozitif ilişkiler geliştirebiliyor.

Okullar merkezi bir role sahip. Donanımlı öğretmenlerin okullarda görev alması gerekiyor. Bu eğitimcilerin paylaştığı bilgiler, gençlerin yetişkinliklerinde daha sağlıklı bir hayat yaşaması için kritik önemde. Ayrıca sınıfların dışında da çocuk ve gençlerin, cinsellik konusunda doğru bilgi edinebilmesi, internetteki içerikler dikkate alındığında göz ardı edilmemeli.

YAŞ DÜZEYİ ÖNEMLİ

Cinsel eğitim, 5-18 yaş arası için tüm müfredatlarda yer almalı. Bu eğitim yaş ve gelişime uygun, kademeli, bilimsel açıdan doğru, kapsamlı, insan hakları odaklı, toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten ve kalıcı bir etki yaratan yapıda olmalı. Araştırmalara göre, öğretim programlarıyla desteklenen kapsamlı eğitim cinselliğe başlamayı erteliyor.

Uygun yaş düzeyinde kapsamlı cinsel eğitimi gebelik, kürtaj ve cinsel şiddetin önüne geçilmesinde de büyük role sahip. Dünya genelinde her yıl 15-19 yaş arasında 3 milyon kız, güvenli olmayan koşullarda kürtaj yaptırıyor. Bunların önemli kısmı ilkel yöntemlerle gerçekleşiyor.

ÇOCUKLAR TEHLİKEDE

Raporda, dünya genelindeki tahminlere göre her üç kadından birinin cinsel şiddete uğradığı belirtilerek, şu verilere yer veriliyor:

120 milyon kız hayatı boyunca bir kez cinsel temasa ya da ilişkiye zorlanıyor.

Cinsel taciz hem kız, hem erkek çocukları için büyük tehlike olmayı sürdürüyor. Uluslararası araştırmalar kadınların yüzde 20’sinin, erkeklerinse 5 ile 10’unun çocukken cinsel şiddete maruz kaldığını gösteriyor.

Sahra-altı Afrika’da 18 yaşını doldurmamış her 10 kız çocuğundan 4’ü evlendiriliyor.

2010-2016 arasında 15-24 yaş grubunda Doğu Avrupa ve Orta Asya’da HIV enfeksiyonu yüzde 12 arttı. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarsa her yıl 333 milyon insanı etkiliyor. Bu 20-24 yaş arasında en üst düzeyde. Onu 15-19 yaş izliyor.