Uncharted serisine yeni soluk geliyor: The Lost Legacy

Naughty Dog’un Uncharted dünyasını genişletme yolundaki ilk adımı olan Uncharted The Lost Legacy kaç saat sürüyor? İşte cevabı.

PlayStation denildiğinde akla gelen ilk oyun serilerinden birisi de hiç şüphesiz Uncharted olacaktır. Naughty Dog tarafından geliştirilen seri Nathan Drake’in hikayesi ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Yapımcı ekip, Drake’in hikayesini Uncharted 4 ile sonlandırırken, bu dünyayı genişletmek için bazı planlarının olduğunu da serinin fanlarıyla paylaşmıştı. Naughty Dog’un Uncharted dünyasını genişletmek yönündeki ilk adımı olan Uncharted The Lost Legacy, bir süredir gelişim aşamasındaydı.

22 Ağustos’ta raflardaki yerini alacak olan yapım ile ilgili bazı yeni detaylar ortaya çıktı. Reddit’te merrilltom88 takma ismi ile bazı paylaşımlarda bulunan bir kullanıcı, Uncharted The Lost Legacy ile ilgili önemli ipuçları verdi. Reddit kullancısının verdiği bilgilere göre, yeni Uncharted oyunu sanıldığı kadar uzun sürmüyor.

Zira merrilltom88’in söylemine göre Uncharted The Lost Legacy en zor modda bile sadece 6 saat 40 dakika sürüyor. Üstelik Reddit kullanıcısı oyunun hikaye modunu bitirirken, etraftaki hazineleri araştırdığını ve bazı bulmacalar üzerinde hayli kafa yorduğunu da söylüyor. Yani oyunu kolay modda, sağda solda vakit kaybetmeyen bir oyunu 4-5 saat gibi bir sürede bitirebilir. Bu süre günümüz oyunları için normal bir süre gibi görünse de Uncharted serisi için kısa sayılabilir.

Bu arada oyunun ülkemizde Türkçe dil desteğiyle yayınlanacağını da belirtelim.