Ünal Yeter kimdir, kaç yaşındadır? Oynadığı filmler hangileri?

Ünal Yeter kimdir sorusu, oyuncunun dahil olduğu projeleri merak eden kişilerce araştırılmaya devam ediyor. Kariyeri boyunca birçok projeye dahil olan Ünal Yeter, yeni sezonda Güldür Güldür Show kadrosunda yer alacak. Peki, Ünal Yeter kimdir, kaç yaşındadır? İşte oyuncu hakkında bazı bilgiler

ÜNAL YETER KİMDİR?

1977 yılında dünyaya gelen Ünal Yeter komik tavırları ile ünlenmiştir. Oyunculuk bölümü mezunu olan Yeter, eğitim aldığı süre içinde de pek çok tiyatro oyununda sahne almıştır. TV izleyicisi ile ilk defa 2007 yılında 'Hakkını Helal Et' adlı dizi ile tanıştı. Ünal Yeter, 2 Haziran 1977'de Samsun'da dünyaya geldi. Evli ve bir kız çocuk babasıdır. 2009 yılında yayınlanan Aile Reisi adlı dizide ise Mesut karakterine hayat vermiştir.

'Türk Malı', 'Nuri' ve 'Türk’ün Uzayla İmtihanı' adlı dizilerden sonra 'Muhteşem Yüzyıl' dizisine dahil olarak hayranlarını biraz olsun şaşırtmayı başarmıştır. Ünal Yeter bu dizide Afife Hatun’un yardımcısı Kiraz Ağa rolünü üstlenmiştir. 2014 yılında yayınlanan 'Galip Derviş' dizisinin senaryosunu da kendisi yazmıştır. 'Geym Of Bizans' filminde de rol alan oyuncu dizilerdeki şaşkın kimliği ile olay yaratmaktadır.

'Altınsoylar' dizisi ile yeniden hayranları ile buluşan Ünal Yeter, dizide Muhiddin Bey’in damadı rolündedir. Gülsüm yani Şebnem Bozoklu’nun eşini canlandırmıştır. Ünal Yeter, 11 Ekim 2017'den itibaren Show TV'deki "Güldür Güldür Show" ile izleyicilerin karşısında olacak.