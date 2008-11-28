Umutlar direklere takıldı

Gökmen Avcı yazıyor

Hakem, hareketin topa yapıldığını düşünerek, oyunu devam ettiriyor. Bu arada Mehmet TOPUZ topu kapıp, sol kanattan atağa kalkıyor. YATTARA yerden kalkamıyor veya kalkmıyor. Bunu gören Mehmet TOPAL, kendisinin ne kadar centilmen olduğunu göstermek için topu taca atıyor. Bugüne kadar buna benzer hareketleri çok gördük. Ama bu seferki başkaydı. Topu taca öyle bir vurdu ki; sanki KÜFREDER GİBİ. Centilmen olmak için kendinizi bu kadar kasmanıza gerek yok. İçinizden gelmiyorsa, oyuna devam edersiniz olur biter.

Bu hareketi yapan Kayserispor’un kaptanı. Kulübü daha bu yaşında Mehmet TOPUZ’a, saha içinde ve dışında arkadaşlarını derleyip toparlasın, yeri geldiğinde onlara moral verip hırslandırsın, yeri geldiğinde de sakinleştirsin diye kaptanlık görevini vermiştir. O da, her transfer döneminde büyük kulüplerin gündeminde neden olduğunu, oynadığı oyunla ve takıma olan katkısıyla kanıtlamaktadır. Ama yaptığı bu hareketle, stada gelen az sayıdaki taraftarı ve takım arkadaşlarını agresifleştirdi. Yararı oldu mu? Hayır. Zararı oldu mu? Gereksiz yere yapılan fauller ve itirazlar neticesinde bol sarı kart.

Zaman zaman hareketlenen bir ilk yarı vardı. 25. Dakikaya kadar Kayserispor özellikle sol kanattan OLEMBE ile, orta bölümden de CANGELE ve Mehmet TOPUZ’la etkili oldu. Trabzonspor’un ilk önemli gol pozisyonunu, 26. Dakikada Gökhan ÜNAL ile buldu. Köşeye giden topu SÜLEYMANU son anda çıkarmayı başardı. 28. Dakikada Ali TURAN’ın Egemen’i çekmesiyle kazanılan penaltıyı, UMUT direğe nişanlayınca, skorda bir değişiklik olmadı.36. dakikada OLEMBE’nin verdiği pasla gol pozisyonuna giren Mehmet TOPUZ’un şutu da yan direğe takıldı.

İkinci yarı daha sakin başladı. Biraz daha etkili gözüken takım Kayserispor iken, penaltı kaçıran Umut, ceza alanı içinde buluştuğu topu kalecinin üzerinden aşırttı. Aydın topu çıkartmak için son bir hamle yaptı ama, bu yeterli olmadı. Yan hakem golü vermişti. Kayserispor golden sonra daha etkili olmaya çalıştı ve CANGELE’ye yapılan hareketle Kayserispor penaltı kazandı. Mehmet TOPAL skoru 1-1’e getirdi. Maç bu skorla bitti. Bu arada Egemen CANGELE’ye kafa atınca, hakem de onu dışarı attı.

Lider Trabzonspor 2 puan daha kaybetti. Bu gidişle 50 puanla şampiyon olunacak.

Hakeme gelince. Geçen haftanın en çok konuşulan kişilerinden biriydi Halis ÖZKAHYA. Bu maçta çok tartışılacak kararlar verdi. İlk penaltı kararında haklıydı. Ama bazılarına karar ağır gelebilir. Çünkü buna benzer pozisyonlar her maçta en az 10 kere oluyor. Ve penaltı verilmiyor. Trabzonspor’un golünde, pozisyonu en iyi görebilecek kişi olan yan hakem, orta çizgiye koşunca, O da golü verdi. Yardımcınıza güvenmek zorundasınız. Kayserispor’un penaltısı ise, omuz omuza bir mücadele gibi duruyordu. Hatta ilk hamleyi CANGELE yaptı. Kırmızı kart kararına herhalde kimse bir şey demeyecektir.

Gerçekten de hakemlik bizim ligimizde çok zor. Egemen rakibini yere indiriyor. Hakem faul verince, bir şey yapmadığını öyle bir anlatıyor, öyle itiraz ediyor ki, gözünüzle görmeseniz, inanacaksınız. Bu arada kart isteyenler, topun yerini gösterenler, ona itiraz edenler. Adamcağız tek başına 10 kişiye laf yetiştirmeye çalışıyor. Allah Kolaylık versin.