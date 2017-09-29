Umutlandıran yükseliş

Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı 2017’nin ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46.35 artış kaydederek 3 milyon 183 bin 3 kişiden 4 milyon 658 bin 463 kişiye ulaştı. 2015’in ağustos ayında gelen turist sayısı 5 milyon 130 bin 967 kişiydi. Ocak-ağustos döneminde de Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26.41 artarak 17 milyon 391 bin 431kişiden 21 milyon 983 bin 873’e yükseldi. Burada yaşanan yükseliş turizmcileri sevindirse de 2015’in ilk 8 ayında yakalanan 25 milyon 506 bin 223 kişinin gerisinde kalınması üzüntü yarattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı istatistiklere göre yaşanan turist sayısındaki artışın en büyük nedeni Rusya’dan gelen turist sayısındaki artıştan kaynaklandı. Türkiye’ye ilk 8 ayda en çok turist gönderen ülke 3 milyon 333 bin 476 kişi ile Rusya oldu. Geçen yılın aynı döneminde gelen turist sayısı 336 bin 165 kişiydi. İlk 8 aydaki artış yüzde 892 olarak gerçekleşti. Geçen yıl Rusya ile yaşanan problemler nedeniyle Rus turist sayısında büyük düşüş yaşanmıştı. Bir diğer dikkat çeken ayrıntı ise 2015 yılının aynı döneminde gelen Rus turist sayısının geçilmesi oldu. Söz konusu dönemde Rusya’dan Türkiye’ye 2 milyon 779 bin 343 kişi gelmişti. İkinci sırada ise Almanlar yer aldı. Almanya’da geçen yıl ilk 8 ayda 2 milyon 714 bin 861 kişi gelirken bu yıl 2 milyon 500 bin 197’ye geriledi. 2015’e göre ise düşüş daha sert oldu. Almanya’dan 2015’in ilk ayında 3 milyon 750 bin 82 kişi Türkiye’ye tatile gelmişti. Üçüncü sırada ise 1 milyon 596 bin 820 kişi ile Gürcistan kendisine yer buldu.