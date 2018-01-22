Umut Vakfı: 3 yılda yüzde 61 artış

Geçen yıl Türkiye’de silahla işlenen cinayetlere dair verilerin, ulusal ve yerel basının gün gün taranmasıyla hazırlanan rapora göre, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 28, son üç yıla göre ise yüzde 61 artışla 3 bin 494 bireysel silahlı olay medyaya yansıdı. Bu 3 bin 494 bireysel silahlı olayda, 2 bin 187 kişi öldürülürken, 3 bin 529 kişi de yaralandı.



Birçok televizyon dizisinde silahların reklamının yapılmasının kaygı verici bulunduğu açıklanan raporda dünya genelinde yaşanan göçlerin, artan işsizlik oranlarının ve demokratiklikten uzaklaşmanın insanlarda, gelecek kaygısı yaşattığı ve mutsuzlaştırdığı vurgusu da yapıldı. Raporda, silahla yaşanan şiddetin azaltılabilmesi için silah satın alımının zorlaştırılması ve bireysel silahlanmayı önleme konusunda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması tavsiyeleri de yer aldı.