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    ‘Umut Kampı’nda çıplak ayaklar

    İdris Emen - Fotoğraflar: Selçuk Şamiloğlu - İDLİB
    17.01.2018 - 20:30 | Son Güncelleme:

    SURİYE’de geçtiğimiz günlerde Esad rejiminin İdlib’in güneyinde başlattığı çatışmaların ardından göç edenlerin sayısı 200 bini geçti. Göç edenlerin büyük bir kısmı Türkiye’ye 5 kilometre uzaklıkta olan İdlib’in kuzeyine geldi. Türkiye sınırında toplanan Suriyeliler için Kızılay Türkiye’ye üç kilometre uzaklıkta bulunan İdlib’in Kelbit köyü yakınlarında 5 bin kişilik Kelbit Umut Kampı’nı kurdu. Bir hafta önce kurulan kampa İdlib’den kaçan aileler dün yerleşmeye başladı.

    ‘ÇOCUKLARIMI TEDAVİ ETMEK İSTİYORUM’

    Toplam 750 çadırlık kapasiteye sahip kampta göç eden Suriyelilere gıda malzemesinin yanı sıra kış için battaniye ile gazyağı sobası veriliyor. Kampta kalanlardan Ahmed Humeydi Huseyni, “Bizim köyümüz İdlib’in doğusunda. Uçaklar bombalamaya başlayınca evimizi terk etmek zorunda kaldık. Cebimizde tek kuruş para yoktu. Hayırseverlerin yardımıyla bir araç kiralayıp buraya kadar gelebildik” diyor. 7 çocuk babası Huseyni’nin biri 4 yaşında, diğeri ise 10 yaşında görme engelli iki çocuğu var. Engelli olmalarından dolayı kampta yaşamın kendileri için çok zor olduğunu söyleyen Huseyni, “Engelli çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılayamıyoruz. Dolayısıyla çok sıkıntı yaşıyoruz. İlk geldiğimizde durumumuz çok kötüydü. Banyo dahi yapamıyorduk. Kampta koşullarımız daha iyi. Çocuklarımı Gaziantep’e gidip tedavi etmek istiyorum. Ama tedavi edecek durumum yok” diyor.

    ‘Umut Kampı’nda çıplak ayaklar

    ‘HER ŞEYİMİZİ GERİDE BIRAKTIK’

    Kampta kalanlardan biri de Suriye’nin Hama kentinden Mehdiye Halal Hamis. 14 kişilik ailesiyle kampa yerleşen Hamis, “Hama’dan 10 gün önce göç ettik. Çatışmalar başlayınca sadece üzerimizdeki elbiseleri alarak yola çıktık. Her şeyimizi geride bırakmak zorunda kaldık. Giyecek ikinci bir elbisemiz bile yok. Durumumuz hiç iç açıcı değil. Kış şartlarından dolayı özellikle çocuklar çok üşüyor. Sık sık hastalanıyorlar” dedi. Kampta kalanlardan biri de 5 çocuk babası Menzi Ahmed Selom. Selom ve ailesinin bir daha Hama’ya geri dönme adına hiç umudu yok. Selom, “Hama’nın Tamannah köyünden geldik. Bir daha Hama’ya geri döneceğimizi düşünmüyorum. Dönsek bile artık kalacak yerimiz yok. Çünkü uçak bombardımanında evimiz yerle bir oldu” diye konuştu.

    ‘Umut Kampı’nda çıplak ayaklar

    4 BİN KİŞİ KALACAK

    İDLİB’de yaşanan son çatışmalardan sonra Kızılay olarak ikinci kamplarını kurduklarını söyleyen Kızılay Suriye Krizi Ülke Alan Koordinatör Vekili Fatih Kökçan, “Şu anda bulunduğumuz yer İdlib göç dalgasıyla ilgili kurduğumuz ikinci kamp. Kampta şu anda 40 aile bulunuyor. Kampta şu anda 515 çadır var. Yakında 750 çadırı bulacak. Kamp toplam 4 bin kişiye ev sahipliği yapacak” diye konuştu.

    Etiketler: gazetehaberleri
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