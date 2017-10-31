Umut bağladıkları palamut balıkçıyı üzdü

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'de bir önceki av sezonunda yoğun şekilde palamut avcılığı yapıldığını hatırlattı.

Karadeniz'e açılan teknelerin limanlara avladıkları binlerce kasa palamutla döndüğüne işaret eden Bayrak, bu sezon ise geride kalan iki aylık dilimde az miktarda avcılık yapıldığını dile getirdi.

Palamudun hem balıkçılar hem de tüketici açısından önemli bir balık türü olduğuna işaret eden Bayrak, "Palamut çok olursa balıkçı bol kazanç elde eder. Vatandaş da ucuza balık yeme olanağı yakalar." dedi.

"PALAMUT AVINDA YÜZDE 70'E VARAN BİR DÜŞÜŞ YAŞANDI"

Palamudun, az olma sebepleri arasında balık boyunun küçük kalmasının önemli bir etken olduğunu anlatan Bayrak, şöyle konuştu:

"Bilindiği gibi geçen sezon bölgemizde yoğun şekilde palamut avcılığı yapıldı. Marmara ve Ege'deki balıkçılarımız dahi Karadeniz'de avlandı.

Teknelerimiz limanlara binlerce kasa palamutla döndü. 1 Eylül'de başlayan av sezonu öncesi de herkes için palamut bir umut kaynağı idi. Ancak maalesef şu ana kadar o umut gerçekleşmedi. Bizim tahminlerimize göre geçen yılın aynı dönemine oranla palamut avında yüzde 70'e varan bir düşüş yaşandı.

Sezon sonu resmi rakamlar açıklandığında üç aşağı, beş yukarı buna benzer bir rakam ortaya çıkacaktır. Balık boyunun küçük kalması, deniz suyu sıcaklığı, kirlilik ve aşırı avlanma gibi etkenler palamut avını düşürmüştür."

"PALAMUT BİZİ ÜZDÜ"

Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre Türkiye karasularında 2016'da 39 bin 459 ton palamut avlandığını aktaran Bayrak, "Bizim geçen sezon rakamlarını yakalama gibi bir hedefimiz yoktu. Ona yakın bir avcılık olur mu gibi düşüncemiz vardı. Ama palamut bizi üzdü." ifadesini kullandı.

Bayrak, geçen yıl avlanan palamut miktarının son 10 yılın en yüksek oranı olduğunu da sözlerine ekledi.