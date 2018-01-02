Umre tarihleri ne zaman? Diyanet merak edilen takvimi açıkladı

Umre; ziyaret etmek, uzun ömürlü olmak, evi mamur etmek, bir yerde ikamet etmek, korumak, malı çok olmak ve Allah'a kulluk etmek anlamlarındaki "a-m-r" kökünden türeyen umre; belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girip Kâbe'yi tavaf edip Safa ile Merve arasında sa'y yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkmak suretiyle yerine getirilen bir ibadettir. Hac ibadetinden farkı, bir zamanla sınırlı olmaması, Arafat ve Müzdelife vakfesi ile kurban kesme ve şeytan taşlama görevlerinin bulunmamasıdır. Bu bakımdan hacca, "hacc-ı ekber" (büyük hac), umreye de "hacc-ı asgar" (küçük hac) denir.

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Umrenin iki farzı vardır. İhram ve tavaf. Bunlardan ihram şart, tavaf rükündür. Vacipleri ise sa'y ile traş olup ihramdan çıkmaktır.

HAC İLE UMRE ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR ?

-Umre’nin belirli bir vakti yoktur.

-Umre’nin Arafat ve Müzdelife vakfeleri yoktur.

-Umre’de Cem-i Takdim ve Cem-i Tehir yoktur.

-Umre’de şeytan taşlama yoktur.

-Umre’de Kudüm Tavafı ve Veda Tavafı yoktur.

-Umre’de kurban kesmek yoktur.

2018 YILI DİYANET UMRE FİYATLARI NE KADAR ?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2018 umre organizasyonları açıklandı. Buna göre en düşük umre organizyonu ücreti 3 bin 285 TL'den başlarken en yüksek ücret ise 7 bin 120 TL olarak belirlendi. Öğrenciler için ise fiyatların 3.285 TL’den başlayacağı açıklandı.

2018 yılı Ramazan ayında düzenlenecek umre tur programı ve ücretlerinin ise ayrıca ilan edileceği bildirilirken; bazı programlarda yalnız sabah kahvaltısı ve akşam yemeği imkânı sağlanacak. Bazı programlarda ise sabah, ve akşam kahvaltısına ek olarak öğlen içinde kumanya verilecek. 5 ayrı dönem halinde gerçekleştirilecek turlar 7-11-14 ve 30 günlük olarak planlanırken, özel umre turları da programa eklendi. Diyanet yarıyıl tatili zamanında da öğretmen, öğrenci ve veliler için 11 günlük özel indirimli ve taksitle ödeme imkanı olan umre programı düzenleyeceğini belirtti.

2018 DİYANET UMRE TAKİVİMİ

1. Dönem:1 Kasım 2017 - 15 Ocak 2018

2. Dönem: 15 Ocak - 10 Şubat 2018

3. Dönem: 10 Şubat -15 Mart 2018

4. Dönem: 15 Mart - 10 Mayıs 2018

5. Dönem: Ramazan Ayı

Hac ve Umre Komisyonu 01/12/2017 tarihinden itibaren umre yolcularına verilecek hizmetler karşılığı alınacak ücretin Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilmesine karar vermiştir.

Bu itibarla;

1- 2017-2018 yılı umre turları için belirlenen ve broşürlerde Türk Lirası olarak yer alan ücret miktarı aynı olmak kaydı ile 01/12/2017 tarihinden itibaren Suudi Arabistan Riyali olarak tahsil edilecektir.

Örnek: 20 Günlük Yürüme Mesafeli 10. Tur İki Kişilik Oda Ücreti: 5.455.- Türk Lirası iken 5.455.- Suudi Arabistan Riyali olarak tahsil edilecektir.

2- Umre yolcularının ellerinde bulundurdukları Türk Lirası ilgili bankalar tarafından Suudi Arabistan Riyaline çevrilerek tahsilat yapacaktır.

3- Umreye gitmek üzere kayıt yaptırıp çeşitli sebeplerden dolayı umreye gitmekten vazgeçenlerden vize ücreti olarak 185,00.-, malzeme alanlardan malzeme bedeli 70,00.- Suudi Arabistan Riyali kesinti yapılacaktır.

4- Umreye gitmek üzere kayıt yaptırıp Türk Lirası olarak ücretini yatırıp her hangi bir sebeple umreye gitmekten vazgeçenlerin ücret iadesi Başkanlığımızca yapılacaktır.

5- Tur ve oda değişiklikleri ile ilgili işlemler (ücret iadesi ve ücret yatırma) müftülüklerimiz tarafından mahallinde yapılacaktır.

6- Konu ile ilgili olarak umre ücretlerinin yatırılacağı bankalara talimat verilmiştir.

7- Türk Lirasından, Suudi Arabistan Riyaline geçiş ile ilgili kamuoyu ve ilçe müftülüklerimizin bilgilendirmesi, il müftülüklerimiz tarafından yapılacaktır.