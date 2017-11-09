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    Ümraniye'de sıcak anlar! Çatıya çıkıp ateşe verdi

    Cengiz ÇOBAN (DHA)
    09.11.2017 - 11:35 | Son Güncelleme:

    Ümraniye'de hazine arazisine yapıldığı gerekçesiyle yıkım kararı alınan bir gecekondunun boşaltılması sırasında gerginlik çıktı.

    Ümraniye Site Mahallesi'nde bulunan bir gecekonduya kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. Sabah saatlerinde yıkım ekipleri, polis eşliğinde gecekonduya gitti. Yıkım öncesi gecekondunun boşaltılması gerekiyordu. Ancak gecekonduya yaşayanlar, ekiplere direndi. Gecekonduda yaşayanlardan bazıları kendilerini içeriye kilitledi. İki kişi ise yandaki boş binanın çatısına çıktı. Burada ateş yakan 2 kişi, gecekondunun yıkılması durumunda intihar edeceklerini söyledi. Tüm ikna çabalarına  rağmen gecekondudakiler ve çatıdakiler ikna edilemedi. Bunun üzerine yıkım ertelendi. 

    Ümraniyede sıcak anlar Çatıya çıkıp ateşe verdi

    Ümraniyede sıcak anlar Çatıya çıkıp ateşe verdi

    Etiketler: çatı , gerginlik
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