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    Ümraniye'de sabaha karşı feci kaza

    Cengiz ÇOBAN /İSTANBUL (DHA)
    10.01.2018 - 09:23 | Son Güncelleme:

    İstanbul Ümraniye’de takla atan otomobil, önce bir yayaya daha sonra da başka bir araca çarptı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

    Kaza saat 05.30 sıralarında Mithatpaşa Caddesi’nde meydana geldi. Hızlı olduğu iddia edilen otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç taklalar atmaya başladı. Araç önce yolda yürüyen bir kişiye çarptı. Duvar ile araç arasında sıkışan kişi ağır yaralandı.

    Ümraniyede sabaha karşı feci kazaOtomobil daha sonra başka bir araca çarparak durabildi. Çarptığı aracın sürücüsünü de yaralayan sürücü, araç içinde sıkıştı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiyeye ekipleri sıkışan sürücü araçtan çıkardı. Yaralılara 112 ekipleri olay yerinde müdahale ettikten sonra çevre hastanelere kaldırıldı.

    Ümraniyede sabaha karşı feci kazaKaza nedeniyle iş yeri zarar gören İsmail Aksu, ''Alkollüymüş herhalde içki şişeleri vardı'' dedi. Kazada sonrası takla atan araçtan yola saçılan alkol şişeleri dikkat çekti.

     

    Etiketler: Ümraniye , trafik kazası
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