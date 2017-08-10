MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Ümraniye'de otomobil içinde ölüm

    Ümraniye'de otomobil içinde ölüm

    DHA
    10 Ağustos 2017 - 15:55Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 16:49

    İstanbul Ümraniye'de taksicilik yapan 30 yaşındaki Mahmut Atılgan bir otomobilin içinde ölü bulundu. Vücudunda darp veya yara izi bulunmayan Atılgan'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    NATO yolu Caddesi, İMES organize sanayi sitesi B kapı girişinde, 34 KK 2417 plakalı otomobilin içinde uzun süre hareketsiz duran bir kişinin olduğunu görenler polise haber verdi.

    ÖLDÜĞÜ ANLAŞILDI

    Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinde, otomobilin sürücü koltuğunda oturan Mahmut Atılgan'ın öldüğü anlaşıldı. Darp yada yara izine rastlanmayan cansız beden savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Atılgan'ın taksicilik yaptığı ve yakınlarının dün akşamdan beri ondan haber alamadıkları öğrenildi.

    Etiketler: Otomobil , otomobil içindeki ceset , ümraniye
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri