Ümraniye'de otomobil içinde ölüm

NATO yolu Caddesi, İMES organize sanayi sitesi B kapı girişinde, 34 KK 2417 plakalı otomobilin içinde uzun süre hareketsiz duran bir kişinin olduğunu görenler polise haber verdi.

ÖLDÜĞÜ ANLAŞILDI

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesinde, otomobilin sürücü koltuğunda oturan Mahmut Atılgan'ın öldüğü anlaşıldı. Darp yada yara izine rastlanmayan cansız beden savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Atılgan'ın taksicilik yaptığı ve yakınlarının dün akşamdan beri ondan haber alamadıkları öğrenildi.