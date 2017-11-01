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    Ümraniye'de hırsızlar polis ile çatıştı: 1 polis yaralı

    DHA
    01.11.2017 - 20:29 | Son Güncelleme:

    İstanbul Ümraniye'de bir markete giren maskeli ve silahlı 3 kişi soygun gerçekleştirdi. Markette bulunan ve istirahatli olan polis memuru ile soyguncular arasında çatışma çıktı. Polis memuru bacağından yaralanırken soyguncular kaçtı.

    İddialara göre, maskeli ve silahlı 3 kişi, silah tehditliyle çalışanları etkisiz hale getirdi. Kasadan bir miktar para, sigara ve alkol alan soyguncular, kaçmaya başladı. Bu sırada, markette alışveriş yapan ve izinli olan polis memuru Salih Aycan, soyguncuları fark ederek silahını çekti.

    Polisin dur ihtarına uymayan soyguncular da silahlarını çekince çatışma çıktı. Çatışmada, polis memuru bacağından yaralanırken soyguncular yaya olarak kaçmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polisi ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Ümraniyede hırsızlar polis ile çatıştı: 1 polis yaralı

    Özel harekat polisleri de olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri, yaralı polis memurunu ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

    Ümraniyede hırsızlar polis ile çatıştı: 1 polis yaralı

    Soygun sırasında markette büyük korku ve panik yaşandı. Çatışma sırasında soyguncuların çaldığı sigara ve içkiler yola saçıldı. Polis kaçan soyguncuları yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlattı.

    Etiketler: hırsız
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