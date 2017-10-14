Umman’ın kızları öğrenmeye çok hevesli

ORTADOĞU’da adı hiç gündeme gelmeyen, çoğumuzun da yerini tam olarak bilmediği bir ülke Umman. Yemen’le Birleşik Arap Emirlikleri arasında, Hint Okyanusu’na kıyısı olan, Almanya büyüklüğünde, 4 milyon nüfuslu bir sultanlık. Büyük bir bölümü çöl olan Umman, geleneksel mimarisi ve eğitime önem veren 73 yaşındaki Sultanı Kabus bin Said ile tanınıyor.

Almanya’da yetişen ödüllü Türk mimar Ercan Ağırbaş (51), bu ülkede, şehir planlaması ve mimari tasarım dersleri veriyor. Aachen Üniversitesi ile Umman’ın başkent Maskat’ta ortaklaşa kurduğu GUTech adlı özel üniversitede bir yıldır ders veren Ağırbaş, Umman’da yaşamaktan hiç de şikayetçi değil, tersine sevmiş ülkeyi.





ÇOĞUNLUĞU KIZ

Daha önce Aachen Üniversitesi’nde de ders veren Ağırbaş, büyük çoğunluğu kız olan öğrencilerinin öğrenmeye çok istekli olduklarını, bunların gelişimine katkıda bulunmaktan büyük sevinç duyduğunu söylüyor. Ayrıca, bir Türk öğretim üyesi olarak Türkiye’nin imajına da katkıda bulunduğunu düşünüyor. Umman’ı siyasi ve ekonomik bakımdan ‘bölgenin İsviçre’si’ olarak niteleyen Ağırbaş, Sultan Kabus bin Said’i de eğitime ve şehir planlamasına verdiği önemden dolayı takdir ediyor.

SEKİZ KAT SINIRI

Sultan Kabus’un sekiz kattan yüksek bina yapılmasını yasakladığı Umman’ın geleneksel evlerinin ve bu evleri serin tutmak, havalandırmak için kullanılan tekniklerin, bir mimar için çok geliştirici olduğunu belirten Ağırbaş, “Avrupa’da yeni sunulan bu alandaki birçok tekniğin bu evlerde kullanıldığını görmek beni çok şaşırttı” diyor.

İlk aşamada beş yıl Umman’da çalışmayı planlayan Ağırbaş, Arapça öğrenmeye başlamış. Öğrencilerinden de çok memnun olduğunu anlatan Ağırbaş, şunları söylüyor:

“Tüm Arap ülkelerinde olduğu gibi burada da Türk dizileri çok tutuluyor. Bunlar, Türkçe olarak Arapça alt yazılı gösteriliyor. Buradan bazı Türkçe kelimeler öğrenmiş olan öğrencilerim bunları bana söylüyorlar, bundan da büyük zevk alıyorlar. Ayrıca çoğu İstanbul’u görmüş, çok beğenmiş. Türkiye’den bir hocadan ders almak da onları çok sevindiriyor.”