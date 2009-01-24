H.Deniz Ã‡ekin yazÄ±yor

Lige zamansÄ±z verilen ara hepimizin kafasÄ±nÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rsa da istatistiki olarak 2008-2009 sezonu ilk yarÄ±sÄ±nÄ±n liderinin belirleneceÄŸi maÃ§ oynanÄ±yordu. SahasÄ±nda geÃ§en sezonda en son Galatasarayâ€™a yenilen SivaslÄ± futbolcular, hem rÃ¶vanÅŸÄ± aldÄ±, hem de ilk yarÄ± liderliÄŸi unvanÄ±nÄ±. SÃ¼per Ligâ€™de ilk Galatasaray galibiyetlerini almalarÄ± da cabasÄ±.

Genelde bu aylarda karla kaplÄ± olmasÄ±na alÄ±ÅŸkÄ±n olduÄŸumuz Sivas StadÄ±â€™nÄ±n zeminin bu kez yer yer buz, bazÄ± yerlerde de Ã§amur ve su kaplÄ±ydÄ±. Ã–zellikle kapalÄ± tribÃ¼ne yakÄ±n kÄ±sÄ±mlarÄ±n balÃ§Ä±k olmasÄ± sahanÄ±n futbol oynanacak alanÄ±nÄ± oldukÃ§a daralttÄ±.Â

Ã–nemli birÃ§ok futbolcusunu Sivasâ€™a sakatlÄ±k yÃ¼zÃ¼nden getiremeyen Galatasaray oyuna tutuk baÅŸladÄ±. Daha 3. Dakikada Barosâ€™un direkten dÃ¶nen ÅŸutu taraftarÄ±nÄ± heyecanlandÄ±rdÄ± ama gerisi gelmedi. O pozisyonda ofsayttÄ± zaten.

GalatasaraylÄ± futbolcularÄ±n ortak bir Ã¶zelliÄŸi de Ã§ok gergin olmalarÄ±ydÄ±. Ã–zellikle BarÄ±ÅŸ ve Arda her pozisyonda tepkili davrandÄ±lar.

Ä°lk yarÄ±da kÃ¶tÃ¼ zemine Sivasâ€™Ä±n geriye Ã§ekilmesi de eklenince maÃ§Ä±n tadÄ± tuzu azaldÄ±. UmutlarÄ±nÄ± az daha sahaya Galatasaray formasÄ±yla Ã§Ä±kacak olan Mehmet YILDIZâ€™a atÄ±lacak uzun toplara baÄŸlayan Sivasspor bu taktikten hiÃ§bir pozisyon Ã§Ä±karamadÄ±. Konuk ekip de ataklarÄ±nda etkili olamayÄ±nca maÃ§Ä± izleyenlerin ortak gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ tatsÄ±z bir ikinci yarÄ± olacaÄŸÄ± ÅŸeklindeydi.

Ta ki ilk yarÄ±nÄ±n son dakikasÄ±na kadar. Bu dakikada kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rerek takÄ±mÄ±nÄ±n Ã¼mitlerini suya dÃ¼ÅŸÃ¼ren kaptan Ãœmit KARAN, aynÄ± zamanda gemisini batÄ±ran kaptan oldu. Zaten eksik olan takÄ±mÄ±nÄ± bir de sayÄ±sal olarak eksik bÄ±raktÄ±.

Sivasspor da bundan Ã§ok iyi yararlandÄ±. Ä°kinci yarÄ±ya Baliliâ€™yle baÅŸlayarak maÃ§Ä± kazanma azimlerini gÃ¶sterdiler. Giderek oyuna aÄŸÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± koydular ve art arda iki golÃ¼ kolayca buldular. Mehmet YILDIZâ€™Ä±n fÄ±rsatÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± direkte noktalanmasa fazlasÄ± da olurdu.

Gollerden birinde ofsayt tartÄ±ÅŸmasÄ± olsa da bu maÃ§Ä± her halÃ¼karda Sivas kazanÄ±rdÄ±.

Galatasarayâ€™Ä±n anlamsÄ±z stresi goller yenip dakikalar ilerledikÃ§e daha da arttÄ±. MaÃ§Ä± 10 kiÅŸi bile tamamlamalarÄ± mucize oldu.

Galatasarayâ€™Ä±n bu maÃ§ta 2. kaptanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Ayhanâ€™Ä±n da hakkÄ±nÄ± vermemek haksÄ±zlÄ±k olur. Birinci kaptan takÄ±mÄ±nÄ± eksik bÄ±rakÄ±rken o gergin arkadaÅŸlarÄ±nÄ± yatÄ±ÅŸtÄ±rmakla meÅŸguldÃ¼. Eski hÄ±rÃ§Ä±n hali dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde bu sorumluluk bilincine ulaÅŸabilmesi futboluna kattÄ±klarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli bir kazanÃ§.

Bu iki takÄ±mÄ±n kupada Ã§eyrek finalinde de eÅŸleÅŸtiklerini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsek kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde iki mÃ¼cadelelerine daha ÅŸahit olacaÄŸÄ±z. SakatlarÄ± iyileÅŸen bir Galatasarayâ€™Ä±n Sivasâ€™Ä± elemesi daha bÃ¼yÃ¼k ihtimal.

GÃ¼cÃ¼nÃ¼ bilen ve bunu son damlasÄ±na kadar kullanabilen Sivassporlu teknik heyeti ve futbolcularÄ± kutlamak gerekir.