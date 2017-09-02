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    Ümit Özdağ: İktidar olursak Saray üniversiteye verilecek

    Hürriyet Haber
    02.09.2017 - 13:33 | Son Güncelleme: 02.09.2017 - 13:35

    Bağımsız Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, iktidara gelirlerse ilk icraatlarının israfı sona erdirmek olduğunu belirterek, "Meral Akşener Atatürk’ün mirası olan Köşk’te kalacak. Devlette tasarruf ana ilke olacak. Sonra üretim ekonomisi başlayacak" dedi. Özdağ Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni de yeni kurulacak bir üniversiteye tahsis edeceklerini söyledi.

    Meral Akşener Genel Başkanlığında kurulması beklenen “yeni parti” ile ilgili Sözcü'den Nil Soysal'ın sorularını yanıtlayan Bağımsız Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, parti adı üzerinde çalışmaların hala devam ettiğini söyledi.

    Yeni partinin henüz kurulmadan FETÖ destekliyor iddialarının ortaya atıldığını belirten Özdağ, "Bize FETÖ'cü demek siyasi ahlaksızlığın zirvesidir. FETÖ son bin senelik tarihimizdeki en büyük iç düşmandır. FETÖ ile mücadele AKP'ye, yani eski ortağına emanet edilemez" diye konuştu.

    “İLK İCRAATIMIZ…”

    Özdağ "İktidara geldiğinizde ilk icraatınız ne olacak?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: Saray, yeni kurulacak bir üniversiteye kampüs olarak verilecek. Cumhurbaşkanı'na ait 13 uçak satılacak. Sayın Akşener, Atatürk'ün mirası olan Köşk'te kalacak. Bütün israfa sert ve kesin bir şekilde son verilecek. Devlette tasarruf ana ilke olacak. Sonra üretim ekonomisi başlayacak.

    PARTİ ADI NE OLACAK?

    Özdağ, “Partinizin adı Merkez Demokrat Parti mi olacak?” sorusuna ise, “Partinin adı üzerinde çalışmalar devam ediyor” cevabını verdi.

    PARTİ PROGRAMI

    Özdağ parti programına ilişkin olarak ise şu bilgileri verdi:
    Türkiye'yi içine girdiği çok boyutlu kısır döngüden kurtaracak bir kadro ve program ile geliyoruz. Türkiye bugün tarihinin en sıkıntılı döneminden geçiyor. Bu ağır sorunları aşmak için ekonomi, dış politika, eğitim, her konuda uzman kadrolar ile eylem planları hazırlıyoruz. İlk günden 365'inci güne kadar neler yapacağımız belli. Öncelikle, kimseyi dışlamayan, dışlandığı duygusunu vermeyen bir iktidar olacağız. Liyakati olan herkes, hangi partiye oy verirse versin bizim kadromuz, Türkiye'nin kadrosu olacak. Bütün toplumu kucaklayan tarzda kimsenin yaşam tarzı ile uğraşmayacağız, kimsenin uğraşmasına da izin vermeyeceğiz. Yıkılan devlet kurumlarını, eğitimi ve sanayiyi, Dördüncü Sanayi Devrimi'ni esas alarak yeniden inşa edeceğiz. Yoksa dünyayı yakalayamayız.

    Etiketler: Ümit Özdağ , yeni parti , Meral Akşener
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