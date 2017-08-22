Ümit Özat'tan olay fotoğrafla ilgili sert açıklama

Süper Lig'de dün Konyaspor'a konuk olan Gençlerbirliği'nin Teknik Direktörü Ümit Özat'ın purolu pozu geçen hafta sosyal medyada çok konuşulmuştu. Genç teknik adamın elinde puroyla çekilmiş fotoğrafı bir anda yayılmıştı.



'KİME NE?'

Özat o fotoğrafın uzun süre konuşulmasından sonra bir açıklama yaptı.

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Atiker Konyarspor'a 3-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nin Teknik Direktörü Özat dünkü maç sonrası önce kendisini istifaya davet eden taraftarlara tepki gösterdi.



Özat şöyle konuştu:

GÜNAH BENİM KİME NE



"Son 10 yılda en iyi dereceyi elde etmiş takımın daha ligin ikinci haftasında, hocasına, oyuncularına ve başkanına alay edercesine tezahüratlar yapmak taraftarlığa sığmaz. Taraftarlık bu değildir. Bu kulübü bir nevi geçmişteki Ankaragücü'ne çevirmeye ve kulübe hakim olmaya çalışıyorlar. Taraftar, kulübün evladı gibidir. İnsan evladına küsmez ama hafta içi odamda puro içerken çekilmiş fotoğrafım sosyal medyada yayınlandı. Arkadaşım, puro da içki de içerim. 'Ben doldurur ben içerim. Günah benim kime ne' diye söz var. Yüz kızartıcı suç mu işliyorum. Benim özel hayatım. Sen kalkıp bundan bir antrenörün yaptığı işi eleştirmeye ve buradan vurmaya kalkıyorsan bunda terbiyesizlikten başka bir şey yok."

FENALAŞMIŞTI

Özat, futbolculuk döneminde Almanya'nın Köln takımında oynarken fenalamış, kalbi durduğu ortaya çıkmış ve kalp masajıyla ölümden dönmüştü. Daha sonra futbol hayatına nokta koyan Ümit Özat, yorumculuktan sonra teknik adamlık yapmaya başladı.