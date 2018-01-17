Ümit Kocasakal kimdir nerelidir?

Ümit Kocasakal, 11 Mayıs 1966 tarihinde Köln'de dünyaya gelmiştir. Sinoplu bir baba ve Gümülcine göçmeni bir annenin çocuğu olan Kocasakal, ailesinin işçi olarak çalışmak için gittiği Almanya'nın Köln şehrinde doğdu. Çocukluğu ve gençliği Sarıyer Büyükdere'de geçti. 1986'da Galatasaray Lisesi'ni ve 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Bir dönem avukatlık yapmasının ardından 1995 yılında Galatasaray Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku asistanı oldu. 2000 yılında "Karapara Aklama Suçu" konulu adlı bir tez yazarak doktor ve 2005'te de AB Ceza Hukukunun Esasları adlı bir çalışmayla da doçent oldu.

İstanbul Barosu seçimlerinde başkanlığa Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Doç. Dr. Ümit Kocasakal seçildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Barosu Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilen seçimlerde, 26 bin 97 avukattan 19 bin 816'sı oy kullandı.

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubunun iki adayla katıldığı seçimlerde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayıma geçildi.

Sonuçların salonda bulunan ekranlarda yansıtıldığı seçimlerde, Ümit Kocasakal 6 bin 80 oyla yeni Baro Başkanı oldu.

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun diğer adayı İstanbul Barosu Başkanı Muammer Aydın ise 4 bin 520 oy alırken, Hukukun Üstünlüğü Platformu adayı Satılmış Şahin 4 bin 55, Çağdaş Avukatlar Grubu Adayı Kemal Aytaç 3 bin 247, Katılımcı Avukatlar Grubu Adayı Mustafa Kemal Güngör 1.236, Özgürlükçü Hukuk Platformu adayı Feyzi Çelik 678 oy aldı.

AKADEMİK HAYATI

Eğitim Geçmişi:

2001 Yardımcı Doçent Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstanbul

2000 Doktora İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul

1996 Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul

1990 Lisans İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstanbul

1985 Lise Galatasaray Lisesi İstanbul

Mesleki Geçmişi:

2001- Yard.Doç.Dr. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstanbul

2001- Fakülte Kurulu Üyesi Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstanbul

1995-2001 Araş.Gör. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi İstanbul

Verdiği Dersler:



Ekonomik Suçlar Bağlamında Kara Para Aklama ile Mücadele

Mukayeseli Hukukta ve Türk Hukukunda Terörle Mücadele

AKADEMİK YAYINLAR

Makale (Yayımlanmış eser)

# Ümit Kocasakal, 2000, Ticaret Odası Yayınları, İstanbul, 245, 4, s:67-81: Depreme Bağlı Yapı Hasarları Sonucu Meydana Gelen Ölüm ve Yaralanma hallerinde Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu; İnşaatçıların Deprem Hasarlarından Doğan Sorumlulukları ile Hasarlı Binaları Onarma ve Güçlendirme Yolları

Makale (Yayımlanmış eser)

# Ü.Kocasakal, 2000, Milliyet Gazetesi: Karapara Demokrasiye Tehdit

Makale (Yayımlanmış eser)

# Ü.Kocasakal, 2000, Radikal Gazetesi: Soykırım ve Yasalar

Makale (Yayımlanmış eser)

# Ümit Kocasakal, 1999, Ocak-Şubat, Aktüel Hukuk Dergisi, s:26: Ölüm Orucunda Bulunan Tutuklu ve Hükümlülere Yapılabilecek Rıza Dışı Müdahalenin Hukuka Uygunluğu Sorunu

Makale (Yayımlanmış eser)

# Ümit Kocasakal, 1998, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, 3, s:247-265: Yeni Fransız Ceza Kanununda Genel Hatlarıyla Cezalar Sistemi

Makale (Yayımlanmış eser)

# Ü.Kocasakal, 1997, Radikal Gazetesi: Suç Artışındaki Neden CMUK Değildir

Makale (Yayımlanmış eser)

# Ü.Kocasakal, 1997, 15, Nokta Dergisi, 37: Kadın ve Erkek Aynı Hükme Tabi Olmalıdır (Zina suçu ile ilgili görüşler)

Makale (Yayımlanmış eser)

# Ü.Kocasakal, 1997, Radikal Gazetesi: Tarikat, Şeyh, Nikah (TCK 237. madde kapsamında resmi nikah olmaksızın dini nikah yapma eyleminin irdelenmesi

Makale (Yayımlanmış eser)

# Ümit Kocasakal, 1996, Ocak, Karayollarında Denetimin Caydırıcılığı-Trafik Sempozyumu, Galatasaray Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 4, s:87-96: Trafik Suçları ve Cezalar

Makale (Yayımlanmış eser)

# Ümit Kocasakal, 1996, Galatasaray Sosyal Bilimler Dergisi, s:3-33: Sanığın Korunması

Makale (Yayımlanmış eser)

# Çeviren; Ümit Kocasakal, 1996, Palazzo FRANCESCO, İstanbul Barosu Dergisi, İstanbul, 70, 10-11-12, s:818-829: Organize Suçluluğa Karşı İtalyan Mevzuatı

Makale (Yayımlanmış eser)

# Ümit Kocasakal, 1996, Cumhuriyet Gazetesi: Terörle Mücadele Yasasına Eklenen

Makale (Yayımlanmış eser)

# Ü.Kocasakal, 1996, Radikal Gazetesi: Yüksek Ceza Caydırıcı Olabilir

Makale (Yayımlanmış eser)

# Ü.Kocasakal, 1996, Cumhuriyet Gazetesi: Avrasya Feribotu Eylemcileri Yanlış Değerlendiriliyor

Yüksek Lisans Tezi

# Ümit Kocasakal, 1996, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Ceza Hukukunda İtiyad

Doktora Tezi

# Ümit Kocasakal, 2000, Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul: Karapara Aklama Suçu