Ümit Kantarcılar kimdir, kaç yaşındadır sorusu birçok kişi tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Oynadığı diziler ve yaptığı program sunuculuğuyla akıllara kazınan Ümit Kantarcılar kimdir? Kaç yaşındadır?

Ümit İbrahim Kantarcılar, 10 Ekim 1987; Antalya, Türkiye doğumlu, Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur. Ünlü oyuncu, 10 Ekim 1987 günü Antalya'da dünyaya geldi. Tiyatroya okul tiyatrosuyla başladı. Daha sonra Antalya Belediye Tiyatrosu’nda oyunlar oynadı. Antalya Belediye Tiyatrosu’nda midirfillik oyunuyla ödül aldı. 2005 yılında Müjdat Gezen konservatuvarına girdi. MGSM’deki eğitiminden sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’nda oyunculuk yapmaya başladı. Kantarcılar 2014 yılında meslektaşı Gamze Topuz ile dünya evine girdi. Gani Müjde'nin senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı, Pis Yedili adlı gençlik ve komedi dizisinde, Ceyhun karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda Kızlar ve Anneleri adlı yarışma programının da sunuculuğunu yapmıştır.