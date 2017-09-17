Ümit Kantarcılar:Hayata yeniden başladım

Yoğun çalıştığını belirten yakışıklı oyuncu; ‘Bazen haftanın yedi günü bile çalışıyoruz. Her şey izleyicimize daha güzel bir iş sunmak için. Spordan çıkıp, kahve içmeye geldim.’ dedi.

Sözlerine, hayata yeniden başladığını belirterek devam eden Kantarcılar, ‘Artık boş zamanlarımı spor yaparak değerlendiriyorum. Hatta spor hocam çoğu zaman yanımda oluyor. Bir-iki saat aram olsa bile spora gidiyorum. Kendimi hayata yeniden başlamış olarak görüyorum.’ diye ekledi.